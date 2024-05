Loopt u in het vizier van de kaaimantaks?

De kaaimantaks is bedoeld om inkomsten uit juridische constructies van vermogende Belgen in belastingparadijzen te kunnen belasten. Dit jaar moet u voor het eerst een bijlage bij uw belastingaangifte voegen. En sinds 1 januari 2024 is de kaaimantaks verstrengd.