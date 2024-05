Zo geeft u uw loon, voordelen en vervangingsinkomen aan

Vak IV van uw belastingaangifte bevat de meeste codes. Dat is geen toeval, want voor werknemers en ambtenaren is dit het vak waar ze het grootste deel van hun inkomsten moeten invullen: de beroeps- en vervangingsinkomsten. En dat is veel meer dan alleen het loon in cash.