Altijd belastingvoordeel voor lening voor tweede verblijf of investeringspand

In de aanloop naar de begrotingsbespreking in het najaar 2021 toonden verscheidene partijen zich voorstander van een afschaffing van het belastingvoordeel voor leningen voor een tweede verblijf of een investeringspand. Dat stond en staat nog altijd ter discussie, omdat er in Vlaanderen en Brussel geen belastingvoordeel meer is voor wie leent voor een eigen huis of appartement om er zelf te wonen.

De verschillende belastingregimes voor de gezinswoning en ander vastgoed zijn een gevolg van de bevoegdheidsverdeling. De gewesten zijn bevoegd voor het belastingvoordeel voor de gezinswoning, het huis of appartement waar u effectief woont. Het belastingvoordeel voor ander vastgoed, zoals een tweede verblijf of investeringspand, is de bevoegdheid van de federale overheid.

De mogelijke afschaffing van het federale belastingvoordeel heeft de eindmeet niet gehaald. Ook wie in 2021 leende voor een tweede verblijf of pand om te verhuren, kan een belastingvoordeel vragen.

Voor welke leningen is er een belastingvoordeel?

Het gaat om leningen voor aan de ene kant een tweede verblijf – al dan niet in het buitenland – en aan de andere kant bijvoorbeeld een huis of appartement om te verhuren. Het gaat dus niet om leningen voor een huis of appartement waar u uw domicilie vestigt.

De betaalde intresten leveren altijd een belastingvoordeel op. De lening hoeft niet aan specifieke voorwaarden te voldoen: het volstaat dat de lening is aangegaan om het vastgoed te verkrijgen of te behouden. Een hypothecaire inschrijving of minimumlooptijd is niet vereist.

Om de kapitaalaflossingen of premies voor een schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen moet de lening wel aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn dat de lening minstens tien jaar loopt, gewaarborgd is met een hypothecaire inschrijving en afgesloten is voor een woning gelegen in de Europese Economische Ruimte (EER) en bij een bank, gevestigd in de EER.

Hoeveel belastingvoordeel leveren de betaalde intresten op?

De betaalde intresten kunnen ertoe leiden dat uw tweede vastgoed niet of maar gedeeltelijk belast wordt in de personenbelasting. Een tweede verblijf of verhuurd pand moet u immers altijd aangeven in vak III van uw belastingaangifte. Op basis daarvan wordt het netto belastbaar onroerend inkomen berekend.

De intresten betaald op een lening voor uw tweede woning kunnen dat belastbaar inkomen drukken of zelfs volledig neutraliseren: met de zogenaamde federale gewone intrestaftrek worden de betaalde intresten integraal afgetrokken van uw netto belastbaar onroerend inkomen.

Die aftrek blijft niet beperkt tot het onroerend inkomen van het gefinancierde vastgoed. De intresten kunnen ook worden afgetrokken van het netto belastbaar inkomen van ander vastgoed waarvan u eigenaar bent. De enige uitzondering is uw eigen woning, aangezien dat huis of appartement vrijgesteld is in de personenbelasting.

Hoeveel belastingvoordeel kunnen de kapitaalaflossingen opleveren?

De betaalde kapitaalaflossingen en de eventuele premie voor een schuldsaldoverzekering kunnen recht geven op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Tot 2.350 euro aan betalingen kunnen recht geven op een belastingvermindering van 30 procent, wat de maximale belastingbesparing op 705 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt.

De betalingen die een belastingvoordeel kunnen opleveren, ondergaan een dubbele beperking:

1. Leningsjaar

Een eerste beperking hangt af van het jaar van de lening. Als u in 2021 leende, levert alleen het eerste deel van uw hypothecaire lening tot 78.440 euro een belastingvoordeel op. U moet zelf het bedrag beperken dat u aangeeft. Dat doet u door de betaalde kapitalen en de premie van een schuldsaldoverzekering te vermenigvuldigen met een breuk: in de teller van die breuk komt dan 78.440 euro; in de noemer het totale aanvangsbedrag van de lening dat met een hypotheek is gewaarborgd.

2. Absoluut maximum

Een tweede beperking doet de fiscus in functie van uw beroepsinkomen, met een absoluut maximum van 2.350 euro. In het vakjargon wordt gesproken van de korf voor het langetermijnsparen. Het maximum is er alleen als u geen lening meer hebt lopen voor uw gezinswoning of geen premies voor langetermijnsparen fiscaal inbrengt. Is dat wel het geval, dan zal uw zogenaamde fiscale korf van het langetermijnsparen lager zijn.

Hoe groot is de korf van het langetermijnsparen?

Hebt u nog een lening voor uw gezinswoning? Leningen voor een tweede verblijf of investeringspand aangegaan vanaf 2017 geven altijd een belastingvoordeel, ongeacht of er een lening is voor de gezinswoning. De maximale korf voor het langetermijnsparen van 2.350 euro kan volledig worden benut. Voor leningen die eerder werden afgesloten, hangt het belastingvoordeel af van de datum van de lening en van het gewest waar u woont.

1. U leende vóór 2015

Wie nog een lening heeft lopen die vóór 2015 werd aangegaan, zal maar beperkt voordeel kunnen halen uit een lening voor een tweede verblijf of investeringspand. De reden? Er is een cumulatieverbod tussen de gewestelijke korf voor de gezinswoning en de federale korf voor ander vastgoed. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de gewestelijke korf. De gewestelijke korf is volledig gevuld met 2.280 euro aan kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering in het Vlaams Gewest, 2.290 euro in het Waals Gewest en 2.500 euro in het Brussels Gewest.

705 EURO Het maximale voordeel voor het langetermijnsparen bedraagt 30 procent van 2.350 euro of 705 euro (exclusief gemeentebelasting).

De federale korf bedraagt 2.350 euro en ligt dus hoger dan de gewestelijke korf in Vlaanderen en Wallonië. Vlamingen die de gewestelijke korf volledig benutten met de lening voor hun gezinswoning kunnen tot 70 euro aangeven bij het langetermijnsparen, Walen 60 euro. Hebt u de gewestelijke korf niet volledig benut, dan levert ook dat niet-benutte deeltje nog een federaal belastingvoordeel op.

Voor Brusselaars ligt de federale korf lager dan de gewestelijke. Als die laatste korf gevuld is, levert een lening voor een tweede verblijf of investeringspand geen belastingvoordeel meer op.

2. U leende in 2015

Voor leningen afgesloten in 2015 blijft in het Waals en Brussels Gewest alles hetzelfde als voor leningen afgesloten vóór 2015.

In het Vlaams Gewest werd het basisbedrag van de woonbonus van 2.280 euro naar 1.520 euro verlaagd. Daardoor ontstond er extra ruimte voor het federale langetermijnsparen: tot 830 euro.

Vlamingen die niet in aanmerking kwamen voor de woonbonus konden - onder bepaalde voorwaarden - voor de betaalde kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering het gewestelijk belastingvoordeel van het langetermijn- en bouwsparen krijgen. Die gewestelijke korf is geplafonneerd op 2.280 euro, wat betekent dat tot 70 euro kan worden aangegeven in de federale korf.

3. U leende vanaf 2016

In het Vlaams Gewest maakte de woonbonus plaats voor de geïntegreerde woonbonus, in het Waals Gewest voor de wooncheque. Voor die belastingvoordelen is er geen wettelijk cumulatieverbod, wat betekent dat u de federale korf integraal kunt benutten. U kunt in uw aangifte zowel de volledige geïntegreerde woonbonus of wooncheque als de federale fiscale korf volledig benutten. In het Brussels Gewest bleven voor leningen afgesloten tot eind 2016 dezelfde regels gelden als voor leningen afgesloten vóór 2015 (zie punt 1). Vanaf 2017 kan in het Brussels Gewest de federale korf volledig worden benut omdat het belastingvoordeel voor de eigen woning er werd afgeschaft.

Geen leningen (meer)? Doe aan langetermijnsparen

Geen lening (meer) voor uw gezinswoning of geen kapitaalaflossingen voor een tweede verblijf of ander vastgoed? U kunt de federale korf voor het langetermijnsparen ook vullen met stortingen in een levensverzekering. Daarmee bouwt u een extra pensioenkapitaal op. De levensverzekeringen die in aanmerking komen voor het langetermijnsparen kunnen vervat zitten in een tak 21-verzekering, een tak 23-fonds of een combinatie van beide. Er moeten wel enkele voorwaarden vervuld zijn: zo moet de levensverzekering een looptijd van minstens 10 jaar hebben en voor uw 65ste zijn afgesloten.

Net zoals de kapitaalaflossingen voor een lening voor een tweede verblijf kunnen de premies betaald voor een individuele levensverzekering tot maximaal 2.350 euro recht geven op de federale belastingvermindering van 30 procent voor het langetermijnsparen. Ook de combinatie met een lening voor uw gezinswoning of voor ander vastgoed kan op dezelfde manier.

Gehuwden en wettelijke samenwoners kunnen – anders dan bij een lening – de premies niet onderling verdelen. Elke partner moet een eigen contract afsluiten.