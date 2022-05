Claim de vrijstelling voor dividenden

Vorder te veel betaalde voorheffingop Franse dividenden terug

Int u een dividend op Franse aandelen zoals Engie of TotalEnergies via een Belgische financiële instelling? Jarenlang werd bij de uitbetaling een Franse bronheffing (momenteel 12,80 procent) ingehouden en vervolgens op het saldo 30 procent Belgische belasting geheven. Van 100 euro Franse dividenden kreeg u dus 61,04 euro netto in handen.

Na een aanslepende juridische strijd over de toepassing van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk legde de fiscus zich neer bij wat in het vakjargon de verrekening van het forfaitair gedeelte van de Belgische bronheffing (FBB) heet. Daardoor wordt er geen 30 procent Belgische belasting ingehouden, maar slechts 15 procent. U houdt nu van de 100 euro Franse dividenden een nettodividend van 74,12 euro over, wat de totale heffing op 25,88 procent brengt.

Wat met dividenden ontvangen in 2021?

Als u in 2021 Franse dividenden inde via een Belgische financiële instelling werd toch 30 procent Belgische belasting ingehouden. U kunt een teruggave vragen in uw belastingaangifte door het ontvangen Frans nettodividend – na aftrek van 30 procent voorheffing – aan te geven in vak VII. ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’ bij de rubriek ‘A.1. Niet verplicht aan te geven inkomsten (…)’ en de codes 1160/2160. Inde u de dividenden via een buitenlandse financiële instelling en werd er geen Belgische roerende voorheffing ingehouden, dan moet u de ontvangen netto­dividenden verplicht aangeven bij de code 1444/2444.

Vervolgens vermeldt u in beide gevallen in rubriek F ‘Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is’ het land (Frankrijk), de code (1160/2160 of 1444/2444), het bedrag van de dividenden en de aard van de inkomsten (dividenden).

Wat met vroeger ontvangen Franse dividenden?

Gaat het om dividenden aangegeven in de belastingaangifte die u vorig jaar hebt ingediend? Als de bezwaartermijn van zes maanden na de datum van uw aanslagbiljet (de belastingafrekening) nog niet is verlopen, kunt u met een bezwaarschrift werken. Weet dat er discussie kan ontstaan omdat de fiscus in een circulaire van 28 mei 2021 stelt dat het FBB alleen verrekend kan worden met een bezwaarschrift als de dividenden effectief werden aangegeven in de personenbelasting. Dat zal niet gebeurd zijn als er bevrijdende roerende voorheffing werd ingehouden.

Maar de meeste vooraanstaande advocatenkantoren zijn het daar niet mee eens. Bovendien heeft het hof van beroep in Gent (15 december 2020) bevestigd dat een teruggave van het FBB mogelijk moet zijn, ook als de dividenden niet werden aangegeven omdat er ‘bevrijdende’ roerende voorheffing werd ingehouden.

Is de bezwaartermijn van zes maanden verstreken, dan is alleen een verzoek tot ambtshalve ontheffing mogelijk. Ook hier vindt de fiscus dat een verzoek tot ambtshalve ontheffing niet kan, al zijn – opnieuw – veel topadvocaten het daar niet mee eens. Met een verzoekschrift tot ontheffing van ambtswege kunt u tot vijf jaar teruggaan in de tijd.

Als u dit jaar een verzoekschrift indient, kunt u de verrekening vragen voor belastingen die ingevorderd – officieel ingekohierd – zijn vanaf 2018. Door nu een verzoekschrift tot ontheffing van ambtswege in te dienen, vermijdt u dat de termijn van 5 jaar verstreken zou zijn als de fiscus op zijn stappen zou/moet terugkomen.

Wat brengt de toekomst?

In november 2021 werd er een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk ondertekend. Afhankelijk van de goedkeuring door de parlementen zal dat op 1 januari 2023 of 2024 in werking treden.