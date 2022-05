Glipt de winst op bitcoins door de mazen van het belastingnet?

Belastingaangifte 2022

De bitcoin zag in 2009 het levenslicht en maakte het mogelijk om op een veilige, snelle en goedkope manier transacties te verrichten. Het volatiele karakter en de enorme prijsstijging maakten van deze cryptomunt volgens velen dé investering bij uitstek. Behalve de bitcoin zijn er nog een hele rist andere cryptomunten, zoals de tether, ethereum en litecoin.

Cryptomunten staan op een groot netwerk van computers dat constant (cryptografische) rekensommen uitvoert. Daardoor zijn alle digitale munten onveranderlijk en veilig opgeborgen in het netwerk. Iedere munt in het netwerk heeft een wachtwoord, dat alleen de eigenaar van de cryptomunt kent. Met dat wachtwoord kan de eigenaar de cryptomunten gebruiken om te betalen, ze over te maken of ze te verzilveren.

Het grote verschil tussen cryptomunten en het klassieke geldsysteem is dat cryptomunten decentraal zijn: er is geen centraal aanspreekpunt of een centrale beslissingsbevoegdheid, zoals een overheid of een bank.

Wat zegt de fiscale wetgeving over de belasting op cryptomunten?

Hoewel er miljarden euro’s aan virtuele munten in omloop zijn, is er weinig wetgeving voorhanden. Op het vlak van de personenbelasting was er in 2017 een eerste aanzet, nadat een IT-student naar de rulingcommissie - officieel de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) - was getrokken met de vraag hoe zijn winsten uit de handel in bitcoins belast zouden worden. Als een beroepsinkomen, een divers inkomen of helemaal niet?

De rulingcommissie oordeelde dat het geen beroepsinkomen was, omdat de handel kaderde in de studies. De student had immers een applicatie ontwikkeld die voorzag in de automatische aan- en verkoop van bitcoins. Omdat het eerder een test was van zijn opgedane kennis – waarbij de gebruikte middelen weinig professioneel en beperkt waren – oordeelde de rulingcommissie dat de student dit ontwikkelde als ‘hobby en uit interesse in zijn studiedomein’. De gerealiseerde meerwaarde werd niet belast als beroepsinkomen, maar wel als een divers inkomen tegen 33 procent.

De rulingcommissie liet echter na om die beslissing te motiveren en verwees alleen naar het speculatieve karakter van de digitale munt. In andere rulings werd dat standpunt bevestigd, met het oordeel dat ‘beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten bijgevolg diverse inkomsten vormen’.

Het gebruik van het woord ‘doorgaans’ duidt erop dat beleggen in crypto’s volgens de fiscus ook als niet-speculatief beschouwd kan worden. Dat is het geval als de gerealiseerde meerwaarde past in het normale beheer van het privévermogen als een goede huisvader.

Wat zeggen de rulings?

Wie zekerheid wil over de belastbaarheid van de winst uit cryptomunten kan een voorafgaande beslissing vragen bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (DVB).

In januari 2018 bevestigde de DVB dat winst uit cryptomunten doorgaans als speculatief moet worden beschouwd. Ze stelde een lijst op met 17 vragen die moet bijdragen tot een meer consistente beoordeling. Uit deze vragenlijst blijkt welke criteria de DVB hanteert. De vragen gaan vooral namelijk over:

Het bedrag van de investering en in welke verhouding dat staat tot het overige vermogen.

De frequentie van de transacties.

De termijn sinds de investering.

De gevolgde beleggingsstrategie (buy-and-hold, trending, trading…)

Wordt er aan mining (creatie van bitcoins) gedaan?

Wat is de professionele activiteit of achtergrond van de investeerder?

In welke mate is men actief op fora en blogs over cryptomunten?

Wordt er voor andere personen belegd?

Wat is de herkomst van de middelen: geleend of eigen middelen?

Op enkele uitzonderingen na was de DVB in het verleden van oordeel dat zodra er in een vorig (definitief) belastbaar tijdperk al verkopen of omzettingen van cryptomunten hadden plaatsgevonden, er geen enkele ruling meer kon worden afgeleverd. Er was niet voldaan aan de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het ‘voorafgaand’ karakter van het verzoek.

Begin 2022 heeft de DBV dat strenge standpunt gewijzigd. Verkopen of omzettingen van cryptomunten in het verleden leiden niet noodzakelijk tot de onontvankelijkheid van de rulingaanvraag. De dienst zal steeds geval per geval bekijken of er toch geen ruling kan worden afgeleverd. Dat zal het geval zijn als de meerwaarde in andere omstandigheden dan voorheen werd gerealiseerd.

U kunt ook opteren voor een prefiling-aanvraag, voorafgaand aan een formele rulingaanvraag. U kunt dan met de DVB op informele wijze een dossier bespreken om een indicatie te krijgen van de beoordeling bij een formele rulingaanvraag, zonder dat enige partij gebonden is door het oordeel van de prefiling.

Moet ik de meerwaarde op bitcoins opnemen in mijn aangifte en wordt ze dan belast?

De fiscus heeft weinig tot geen weet van hoeveel bitcoins iemand bezit. De handel is immers niet gereguleerd en verloopt vaak via buitenlandse handelsplatformen waar de fiscus geen toezicht op kan uitoefenen. Daarom is het aan de investeerder om zijn gerealiseerde meerwaarde aan te geven.

De grens tussen een normaal beheer van uw privévermogen en speculeren is een feitenkwestie.

In de rechtspraak wordt vaak gekeken naar het wel of niet gebruiken van professionele kennis, het aantal verrichtingen en de frequentie ervan. Het is aan de fiscus om aan te tonen dat er sprake is van speculatie.

Goede huisvader

Als u – als diversificatie – een deel van uw privévermogen in bitcoins belegt en daarbij als een ‘goede huisvader’ handelt, is de winst vrijgesteld van belastingen en moet u niets aangeven. Een ‘goede huisvader’ belegt zijn geld om dat het liefst in waarde te laten stijgen, maar verkiest een veilige strategie en belegt op lange termijn.

Speculant

Speculanten (ook wel traders genoemd) nemen meer risico’s en spelen in op de hevige prijsschommelingen. Ze willen op korte termijn een zo groot mogelijk rendement behalen en zullen daarom telkens aankopen als de waarde op een dieptepunt staat om te verkopen op een hoogtepunt. Dat wordt keer op keer herhaald, zodat ze de waarde van hun portefeuille kunnen vergroten.

De inkomsten uit cryptomunten worden in dat geval belast als een divers inkomen, tegen een vast tarief van 33 procent (exclusief gemeentebelastingen) op de gerealiseerde meerwaarde. Er zal ook sneller sprake zijn van een divers inkomen als u actief bent in de cryptocurrency-gemeenschap.

Professionele trader of ‘bitcoin miner’

Bent u een professionele trader? Of bent u een ‘bitcoin miner’, wat betekent dat u met bepaalde software transacties goedkeurt en verwerkt in ruil voor bitcoins? Zodra er een duidelijke organisatie en frequentie is bij de handel of er professionele middelen worden aangesproken, kan uw investering beschouwd worden als een beroepsinkomen. De inkomsten worden dan belast tegen de gebruikelijke, progressieve belastingtarieven. Die schommelen tussen 25 en 50 procent (exclusief gemeentebelasting).

Als u wordt beschouwd als een professionele trader of ‘bitcoin miner’ is het ook belangrijk dat u aan de verplichtingen voor zelfstandigen voldoet. Zo zult u zich moeten aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en zult u socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.