Optimaliseer uw werkelijke beroepskosten

Als uw werkelijke beroepskosten hoger zijn dan de forfaitaire kosten, moet u zich aan het werk zetten. U moet alle gemaakte kosten oplijsten. Bovendien moet u de gemaakte kosten met bewijsstukken kunnen aantonen. Om de verwerking van uw aangifte te versnellen doet u er goed aan een detail van de werkelijke beroepskosten spontaan mee te sturen, ook al bent u daartoe strikt genomen niet verplicht.

Let op! Kosten die uw werkgever terugbetaalt, mag u niet inbrengen als werkelijke beroepskosten. Dat geldt zowel voor de terugbetaling van een specifieke kost als bij een forfaitaire kostenvergoeding, zoals een representatievergoeding.

1. Woon-werkverkeer

De dagelijkse pendel van en naar het werk is een beroepskost. Hoeveel u fiscaal kunt inbrengen, hangt af van het vervoermiddel.

Eigen wagen

Gaat u met de wagen naar het werk? Als u achter het stuur kruipt van uw eigen wagen, die van uw ouders of van uw partner met wie u getrouwd bent of wettelijk samenwoont, dan kunt u daarvoor beroepskosten inbrengen. Ook al gaat het om werkelijke beroepskosten, toch moet u voor de dagelijkse pendel een forfait van 15 cent per kilometer gebruiken. Alleen het volledige bedrag aan intresten op een autolening kan daar nog bovenop komen.

Er is geen kilometerbeperking per dag. U hoeft niet noodzakelijk de kortste weg naar het werk te nemen. Het moet de ‘normale’ route zijn, rekening houdend met de afstand, de verkeersdrukte, de aard van de weg en de duur van de verplaatsing. Als u bijvoorbeeld tijdens de middagpauze thuis gaat eten, dan mag u ook dat traject meerekenen. Een omweg om de kinderen naar school te brengen is geen woon-werkverplaatsing, maar een privéverplaatsing.

U berekent uw beroepskosten volgens de formule: 0,15 euro per kilometer x aantal kilometers van een enkel traject (exclusief privé-afstanden) x het aantal trajecten per dag x het aantal werkdagen voor dat jaar.

Bedrijfswagen

Ook als u kosteloos een bedrijfswagen van uw werkgever of vennootschap ter beschikking krijgt, mag u 15 cent per kilometer inbrengen.

Ook als u kosteloos een bedrijfswagen – al dan niet met tankkaart – van uw werkgever of vennootschap ter beschikking krijgt, mag u 15 cent per kilometer inbrengen. Maar er is een plafond: de beroepskosten mogen nooit meer bedragen dan het belastbare voordeel van alle aard (het forfait waarop de belasting voor het privégebruik wordt berekend), verhoogd met een eventuele eigen bijdrage voor het privégebruik.

Motor

Motorrijders mogen kiezen voor het kostenforfait van 15 cent per kilometer, zij het beperkt tot 100 kilometer per enkele rit. Daarbovenop kan het volledige bedrag aan financieringskosten komen.

Een andere optie is 100 procent van uw werkelijke kosten. Denk aan de brandstofkosten, de verkeersbelasting, de verzekeringskosten, de kosten voor onderhoud en herstellingen, beschermende motorkledij (helm, pak, laarzen, handschoenen, regenbescherming, thermisch ondergoed), inclusief de bijbehorende onderhoudsproducten, het motorslot en de koffer.

De gebruikelijke afschrijvingstermijn voor een nieuwe motor is vijf jaar (drie jaar voor een tweedehands motor), die voor de uitrusting drie jaar.

Openbaar vervoer

De prijs van een trein-, tram- of busabonnement is volledig aftrekbaar als beroepskost. U kunt ook kiezen voor het kostenforfait van 15 cent per kilometer, geplafonneerd tot 100 kilometer per enkele rit.

(Bedrijfs)fiets

U hebt de keuze tussen een kostenforfait van 24 cent per kilometer (25 cent voor de belastingaangifte van volgend jaar) of de werkelijk gemaakte kosten. Die laatste omvatten onder meer de onderhouds- en herstellingskosten, de afschrijving van de fiets (minstens drie jaar, doorgaans vijf jaar), een helm, fietskledij, (hand)schoenen, slot, financieringen en pechverhelping.

Dat geldt ook voor een bedrijfsfiets die door uw werkgever of vennootschap ter beschikking wordt gesteld, op voorwaarde dat de onderhoudskosten niet door de werkgever worden betaald.

Weet dat een eventuele fietsvergoeding die u krijgt van uw werkgever of vennootschap tot 24 cent per kilometer (25 cent voor de belastingaangifte van volgend jaar) volledig vrij van sociale en fiscale lasten blijft, ook als u uw werkelijke beroepskosten bewijst.

Te voet

Als u naar het werk wandelt, mag u 15 cent per kilometer inbrengen. Eerder ongebruikelijk, maar ook hier kunt u ervoor kiezen uw werkelijke kosten voor 100 procent in te brengen. Mogelijke kosten zijn schoenen en een regenjas.

Taxi

Taxikosten zijn voor 75 procent aftrekbaar.

2. Professionele verplaatsingen

Rijdt u voor uw werk naar klanten, een vergadering buiten het kantoor of een externe opleiding? Professionele verplaatsingen tijdens de werkuren zijn werkelijke beroepskosten. Ook hier verschilt de mogelijke kostprijs van vervoermiddel tot vervoermiddel. U moet altijd een procentuele opsplitsing maken tussen het professioneel en het privégebruik van de wagen.

Eigen wagen

Voor de professionele kilometers gereden met uw eigen wagen mag u de werkelijke kost inbrengen. Intresten op een autolening mag u voor 100 procent aangeven. Nieuw vanaf deze belastingaangifte (inkomstenjaar 2021) is dat ook de kosten voor laadstations voor elektrische en hybride wagens voor 100 procent aftrekbaar zijn.

Voor de overige kosten hangt het aftrekpercentage af van de CO2-uitstoot van uw wagen. Het gaat onder meer over de afschrijving van uw auto (doorgaans vijf jaar), de verzekeringspremie, de brandstof- en onderhoudskosten, de verkeersbelasting, de parkingkosten, de technische controle, carwash, huur of afschrijving van een staanplaats/garage, de sleepkosten en de pechverhelping. Als een auto bijvoorbeeld voor 71 procent aftrekbaar is, geldt dat ook voor de kosten van die auto.

Door de hervorming vande autofiscaliteit zullenop termijn alleen nog emissievrije wagens fiscaal aftrekbaar zijn.

Het aftrekpercentage wordt berekend volgens de formule: 120 procent – (0,5 procent x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer). De coëfficiënt bedraagt 1 voor voertuigen die alleen op diesel rijden, 0,90 voor voertuigen op aardgas met een fiscale pk van niet meer dan 12 en 0,95 voor alle andere brandstoffen (zoals benzinewagens) en motorisaties (ook hybrides). Het aftrekpercentage kan nooit lager zijn dan 50 procent en niet hoger dan 100 procent. Dat hoogste percentage is er voor elektrische wagens.

Gaat het om een wagen waarvan de koop- of leaseovereenkomst vóór 1 januari 2018 werd getekend? Door een overgangsregeling blijft de aftrek minimaal 75 procent. Voor vervuilende wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 gram per kilometer of waarvan geen CO2-uitstootgegevens bekend zijn bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is het aftrekpercentage beperkt tot 40 procent, ongeacht de aanschafdatum.

Let op als u rijdt met een stekkerhybride of plug-inhybride die aangekocht, geleased of gehuurd is na 1 januari 2018. In dat geval spreekt men soms van ‘valse hybrides’, omdat de CO2-uitstoot op papier doorgaans een stuk lager ligt dan de werkelijke uitstoot, aangezien de batterij vaak onvoldoende capaciteit heeft om veel elektrisch te rijden. Concreet gaat het om oplaadbare hybrides met een batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht, of een officiële CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer. Voor die wagens wordt gerekend met de CO2-uitstoot van het overeenstemmende niet-hybride model met dezelfde brandstof. Er wordt met andere woorden abstractie gemaakt van de batterij. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met uitsluitend een diesel- of benzinemotor, dan wordt de uitstootwaarde van de plug-in-hybride met 2,5 vermenigvuldigd.

Bedrijfswagen

Zit u achter het stuur van een bedrijfswagen met tankkaart die u kosteloos van uw werkgever of vennootschap ter beschikking krijgt, dan mag u geen autokosten voor professionele verplaatsingen inbrengen. Hebt u echter een bedrijfswagen zonder tankkaart, dan kunt u wel de brandstofkosten inbrengen.

Motor

Net zoals bij het woon-werkverkeer met een motor (zie hoger) mag u ook voor beroepsmatige verplaatsingen de werkelijke kosten voor 100 procent inbrengen.

Openbaar vervoer

Losse tickets voor trein, tram of bus zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten.

(Bedrijfs)fiets

Voor professionele verplaatsingen mag u de werkelijke kosten voor 100 procent inbrengen (zie hoger).

Te voet

Als u te voet naar klanten of meetings gaat, mag u voor die kilometers alle werkelijke beroepskosten inbrengen. Mogelijke kosten zijn schoenen en een regenjas.

Taxi

Taxikosten zijn voor 75 procent aftrekbaar.

Autofiscaliteit wordt grondig hertekend Door de hervorming van de autofiscaliteit zullen op termijn alleen nog emissievrije wagens fiscaal aftrekbaar zijn. De huidige regeling voor niet-zero-emissiewagens (zie hoger) blijft geldig tot 1 juli 2023. Voor wagens die zijn aangekocht, gehuurd, geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 komt er een overgangsregeling. De aftrek vermindert in de tijd: tot 75 procent in het aanslagjaar 2026, 50 procent in het aanslagjaar 2027, 25 procent in het aanslagjaar 2028 en 0 procent in 2029. Bovendien zal voor hybride wagens aangekocht vanaf 1 januari 2023 de aftrek van de brandstofkosten worden beperkt tot 50 procent. De elektriciteitskosten blijven wel aftrekbaar zonder bovengrens. Voor wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026 zullen alleen nog zero-emissiewagens fiscaal aftrekbaar zijn. In 2026 zijn ze nog voor 100 procent aftrekbaar, daarna daalt het aftrekpercentage volgens de datum van aankoop, lease of huur: tot 95 procent voor een aanschaf in 2027, 90 procent in 2028, 82,5 procent in 2029, 75 procent in 2030 en 67,5 procent in 2031 en verder.

3. Intelligent laadstation

Een nieuwigheid in deze belastingaangifte is dat zelfstandigen en vennootschappen die investeren in een publiek toegankelijk laadstation voor elektrische wagens tijdelijk een hogere kostenaftrek krijgen. Investeringen in laadstations tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geven recht op een verhoogd afschrijvingspercentage van 200 procent; investeringen in laadstations tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 kunnen voor 150 procent worden afgetrokken.

Het laadstation moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een ‘intelligent’ station, dat digitaal gekoppeld is aan een beheersysteem dat de laadtijden en het -vermogen stuurt. Het moet ook zijn goedgekeurd door een erkend keuringsmechanisme.

4. Kantoor

De kosten voor een kantoor vallen uiteen in die voor het gebouw, benodigdheden en andere kosten. Werkt u sinds de coronacrisis geregeld thuis? Ook voor een thuiskantoor kunt u werkelijke beroepskosten inbrengen (zie blz. 39 - thuiskantoor).

Het gebouw

Een kantoor, winkel of bedrijfsgebouw is een beroepskost. Eigenaars kunnen (een deel van) de onroerende voorheffing, de gemeente- en provinciebelastingen en intresten van een hypothecaire lening inbrengen. De prijs van het gebouw mag over 33 jaar worden afgeschreven, de grond niet. Bijkomende kosten, zoals notariskosten, architectenhonoraria en de registratiebelasting, mag u ofwel in één keer als aftrekbare beroepskosten opnemen ofwel mee afschrijven met het gebouw.

Werkt u sinds de coronacrisis geregeld thuis? Ook voor een thuiskantoor kunt u werkelijke beroepskosten inbrengen.

Huurders brengen (een deel van) de betaalde huur in. Als u (een deel van) uw woning inbrengt, moet de huurovereenkomst een professioneel gebruik toelaten.

Kantoorbenodigdheden Kleine kantoorbenodigdheden, zoals papier, schrijfgerei, onderhoudsproducten, telefoon- en internetkosten… mag u integraal inbrengen, op voorwaarde dat ze ook volleidg betrekking hebben op uw beroepsactiviteit. Als dat niet het geval is, moet u een opsplitsing maken tussen het privé- en het beroepsgebruik. Computers, software, gsm’s en meubilair moet u afschrijven, doorgaans tegen een jaarlijks afschrijvingspercentage van 33 procent.

Andere kosten

Voorbeelden van andere kosten die verband houden met het gebouw zijn premies voor een brand- en diefstalverzekering, verwarming, elektriciteit, water en onderhoud. Voor specifieke beveiligingskosten is er een verhoogde aftrek van 120 procent voor zelfstandigen en vrije beroepen. Ook hier is er een beperking in verhouding tot de oppervlakte en moet u de uitsplitsing maken tussen het privé- en beroepsgedeelte.

5. Personeel

De kosten voor personeel, jobstudenten, een meewerkende echtgenoot… mag u integraal inbrengen. Het gaat onder meer om bezoldigingen, sociale lasten, werkgeversbijdragen en -premies voor aanvullende verzekeringen, pensioenpremies en RSZ-bijdragen.

6. Honoraria

De honoraria van een fiscaal adviseur, boekhouder, accountant of advocaat mag u alleen inbrengen als er een link is met uw beroepsactiviteiten. U moet dus kunnen aantonen dat de kosten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

7. Restaurant

Een zakendiner is voor 69 procent aftrekbaar.

8. Vakliteratuur

Alleen als er een direct verband is met uw beroep mag u de aankoop van boeken, tijdschriften, magazines… inbrengen. In de praktijk wordt de aftrek van kranten vaak verworpen.

9. Bijkomende opleiding

Een bijkomende opleiding, studiereis, buitenlands congres en seminarie kunt u inbrengen, op voorwaarde dat er een link is met uw huidige beroepsactiviteit. Een opleiding die een carrièreswitch mogelijk maakt, zal de fiscus verwerpen.

10. Publiciteit

De kosten voor reclameartikelen, zoals balpennen, aanstekers, agenda’s, kalenders…, zijn in principe volledig aftrekbaar. Dat geldt ook voor sponsoringkosten, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat ze bijdragen tot de bloei van uw zaak. Abonnementen voor sportieve of culturele manifestaties zijn eveneens voor 100 procent aftrekbaar.

11. Receptiekosten

Receptiekosten zijn kosten voor de ontvangst van (potentiële) klanten of leveranciers, zakenrelaties en andere personen die u in uw lokalen of ergens anders (niet op restaurant) ontvangt. Het gaat om kosten voor onthaal en receptie, zoals traiteur, dranken en voedingswaren, bloemen, afschrijving of huur van de lokalen en meubilair en loon voor receptiepersoneel… Receptiekosten mag u volgens de algemene regel voor 50 procent inbrengen. Voor uitgaven gedaan in 2021 was er – anders dan in 2020 – geen hoger aftrekpercentage wegens de coronacrisis.

12. Specifieke beroepskledij

Specifieke beroepskledij, zoals een toga voor een advocaat, een verpleegstersschort, een veiligheidshelm of –schoenen, kunt u inbrengen als beroepskosten. Gewone stadskledij zal de fiscus nooit als beroepskosten aanvaarden.

13. Verzekering gewaarborgd inkomen

Alleen het deel van de premie dat economische invaliditeit dekt, is een beroepskost. Bijkomende verzekeringen voor hospitalisatie of bijzondere diensten (ziekenvervoer, gezinshulp…) zijn niet aftrekbaar.

14. Lidgelden

Lidgelden van een beroepsvereniging, vakbondsbijdragen… zijn maar beroepskosten als er een directe band is met uw professionele activiteit. Het lidgeld van een serviceclub mag u niet inbrengen.

15. Huur tweede woning

Als uw werkgever u verplicht dichter bij het werk te wonen of als u er zelf voor kiest om zo een abnormaal lange en moeilijke dagelijkse pendel te vermijden, zijn de kosten voor dat tweede huis of appartement beroepskosten. Weet dat hierover al veel geschillen met de fiscus voor de rechtbank zijn uitgevochten.

Een trend in de rechtspraak is dat dubbele kosten - zoals de huur van een tweede woning dichter bij uw werk in combinatie met leningskosten voor de normale woonplaats - aftrekbaar zijn. Maar kosten die u maakt in de ene woning, maar bespaart in de andere omdat u daar niet aanwezig bent (zoals water, gas en elektriciteit) mogen niet mee afgetrokken worden.