Wat u moet weten over belastingkredieten in uw belastingaangifte

Het vak XI ziet er voor de inwoners van de verschillende gewesten anders uit. In het Vlaams Gewest zijn er de ‘win-winlening’ en het ‘vriendenaandeel’. In het Waals Gewest is er de ‘coup de pouce’-lening. En in Brussel spreken ze van een ‘proxilening’.