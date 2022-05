Wat wil de fiscus weten van uw beleggingen in het buitenland?

Belastingaangifte 2022

Belgische rijksinwoners worden belast op hun wereldwijde inkomen, dus ook op beleggingen buiten de landsgrenzen.

1. Buitenlandse beleggingsopbrengsten

Kreeg u intresten of dividenden gestort op een buitenlandse rekening? Doorgaans zal er geen Belgische roerende voorheffing zijn ingehouden. U moet de netto-inkomsten verplicht aangeven in uw belastingaangifte en u zult in België belastingen betalen. ‘Netto’ betekent dat u van het brutobedrag aan intresten en dividenden de buitenlandse betaalde bronbelasting mag aftrekken.

Betaalde innings- en bewaringskosten mogen niet in mindering worden gebracht: u mag ze wel bij een aparte code opnemen. Op voorwaarde dat uw inkomsten niet worden belast tegen een apart tarief, maar wel tegen de gewone progressieve belasting­tarieven worden die laatste afgetrokken van uw belastbare roerende inkomsten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u geen andere belastbare inkomsten hebt genoten dan uw roerende inkomsten.

Is er wel Belgische roerende voorheffing ingehouden, dan hoeft u de inkomsten niet langer aan te geven.

Net zoals voor Belgische inkomsten zijn tot 800 euro brutodividenden en de eerste schijf van 980 euro aan intresten op een gereglementeerde spaarrekening binnen de Europese Economische Ruimte (EER, de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) vrijgesteld van belastingen.

2. Buitenlandse rekeningen

Ook bent u verplicht alle rekeningen te melden waarvan u in 2021 – al dan niet een tijdje – titularis was. Het gaat om alle mogelijke types van rekeningen: zicht-, deposito-, termijn- of effectenrekeningen bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. De aangifteplicht is er ook als u die rekening al in een vorige belasting­aangifte hebt aangegeven of als de rekening geen inkomsten heeft gegenereerd.

Een rekening bij PayPal, Google… ontsnapt in principe aan de aangifteplicht, tenzij ze verbonden is aan uw beroepsactiviteit of als er hogere bedragen op staan dan strikt noodzakelijk om de transacties uit te voeren die u ermee financiert.

Let op als u penningmeester of voorzitter bent van een feitelijke vereniging, zoals een politieke organisatie, vakbond of vakvereniging, jeugdbeweging, culturele of sportvereniging. Als u handtekeningsbevoegd bent, moet u de buitenlandse rekeningen van de vereniging melden én de inkomsten ervan opnemen in uw persoonlijke belastingaangifte.

3. Buitenlandse levensverzekeringen

Ook buitenlandse levensverzekeringen, zoals een tak 21- of tak 23-beleggingsverzekering in Luxemburg, een buitenlandse schuldsaldo- of lijfrenteverzekering, moet u melden. Het maakt geen verschil of het contract nog loopt of in de loop van 2021 werd beëindigd.

Hebt u een levensverzekering in België afgesloten bij bijvoorbeeld het Duitse Allianz, het Nederlandse ING of het Zwitserse Baloise, dan is dat contract gesloten met de Belgische dochter en moet u die levensverzekering niet melden. Een aangifteplicht is er wel als u via een Belgische makelaar een contract hebt bij een in het buitenland gevestigde makelaar. De makelaar treedt dan op als tussenpersoon en niet als verzekeraar.

4. Kaaimantaks

De meldplicht voor juridische constructies is bedoeld om geld verstopt in belastingparadijzen te kunnen belasten. De verplichting is er zowel voor de oprichter van de constructie als voor de personen die er voordeel uit halen.

De zogenaamde kaaimantaks negeert het feit dat de kapitalen en inkomsten zijn ondergebracht in een structuur en belast die inkomsten alsof de oprichter of de begunstigde ze zelf zou hebben ontvangen. De inkomsten die de juridische constructie heeft gekregen, moet u melden in het betrokken vak van het type inkomen, alsof u dat inkomen zelf zou hebben ontvangen. Het belastingregime hangt af van het type inkomsten. Dat is bijvoorbeeld een vast percentage op beleggingsinkomsten; op beroepsinkomsten gaat het om de progressieve belastingtarieven.

Entiteiten die daadwerkelijk een economische activiteit uitoefenen, ontsnappen aan de kaaimantaks.

5. Lening via crowdfunding in het buitenland

Hebt u geld uitgeleend aan een startende kleine vennootschap via een erkend crowdfundingplatform? De ontvangen intresten op de eerste ontleende schijf van 15.630 euro zijn belastingvrij. Begin april waren er slechts twee buitenlandse – Franse – platformen erkend: Raizers SAS en Groupe MiiMOSA SAS.