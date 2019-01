Recordaantal Belgen veranderde van bank in 2018

In 2018 veranderden bijna 70.000 Belgen van bank. Dat is dubbel zoveel als in 2017, en het grootste aantal sinds de invoering van de bankoverstapdienst eind 2009.

Het record heeft volgens de bankenfederatie Febelfin te maken met een makkelijkere procedure. ‘Sinds 1 februari 2018 hoeft de klant niet langer zelf zijn nieuwe rekeningnummer door te geven aan zijn werkgever of aan de elektriciteitsleverancier als hij van bank verandert’, zegt Isabelle Marchand. Via de dienst Bankswitching brengt de nieuwe bank de schuldeisers met domiciliëringen en de terugkerende betalers op de hoogte van het nieuwe rekeningnummer. Zo blijft de klant heel wat papierwerk bespaard. ‘De drempel is nu veel lager, waardoor de klanten sneller de stap doen om van bank te veranderen, om welke reden dan ook’, zegt Marchand.

Sluiting bankkantoor

Volgens ING kan de toename ook te maken hebben met het veranderende bankenlandschap en de vele fusies. 'Bij een sluiting van een bankkantoor is het best mogelijk dat consumenten overstappen naar een bank met een kantoor dichter in hun buurt’, luidt het. Verder bevordert het internet een grotere transparantie. ‘De klanten kunnen online het productengamma van de verschillende banken vergelijken. Die transparantie vergemakkelijkt de keuze voor een overstap’, zegt BNP Paribas Fortis.