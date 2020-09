Steeds meer werknemers beloond met loonbonus en winstpremie

Sinds 2017 kunnen ondernemingen hun werknemers een premie betalen die gekoppeld is aan de winst. Ze kunnen tot 30 procent van hun loonmassa aan winstpremies uitkeren. Het gaat om een collectief voordeel, wat betekent dat alle werknemers de premie moeten ontvangen.

Midden 2020 is het aantal werkgevers dat een winstpremie geeft een drievoud van midden 2018, zo blijkt uit cijfers van de hr-dienstverlener SD Worx. Minstens 20.000 werknemers genieten dit jaar van deze fiscaalvriendelijke bonus. Vergeleken met de eerste jaarhelft van 2019 is het aantal betrokken werknemers met 43 procent gestegen.

Ook in de collectieve cao 90-loonbonus, een bonus die wordt betaald bij vooropgestelde doelstellingen, blijkt nog groei te zitten. Dit systeem bestaat al sinds 2008. In vergelijking met de veel jongere winstpremie maken er zes keer meer werkgevers met bijna tien keer meer werknemers gebruik van. Toch steeg het aantal werkgevers dat de loonbonus toekent nog met 2 procent en het aantal werknemers dat ervan geniet met 3 procent.

43 procent In vergelijking met vorig jaar is het aantal werknemers dat een winstpremie kreeg met 43 procent gestegen.

Het gebruik van de winstpremie en de loonbonus is nog niet echt wijd verspreid. ‘Slechts een minderheid van 3 procent van de werkgevers gebruikt deze innovatieve instrumenten om werknemers variabel te verlonen’, stelt Annelies Rottiers van SD Worx vast.

Vooral de werkgevers met minder dan 50 werknemers gebruiken een van beide systemen om hun medewerkers te belonen voor hun inzet. Meer dan 80 procent van alle winstpremies worden betaald in bedrijven tot 50 werknemers. De cao 90-bonus zit iets meer verspreid, maar ook hier situeert de helft zich bij de kleinste ondernemingen.

Het uitgekeerde bedrag is niet meteen gestegen. ‘Het is stabiel bij de cao 90-loonbonus, maar de winstpremiebedragen liggen in 2020 wel lager, vooral in juni’, zegt Rottiers.

Het gemiddelde bedrag in de eerste helft van dit jaar bedraagt 1.420 euro voor de winstpremie (mediaan 395 euro) en 871 euro voor de cao 90-bonus (mediaan 509 euro). In de eerste jaarhelft van 2019 was dat nog 2.131 euro voor de winstpremie (mediaan 858 euro) en 873 euro voor de cao 90-bonus (mediaan 528 euro).

Wordt corona spelbreker?

Als gevolg van de coronacrisis is de omzet van heel wat ondernemingen onder druk komen te staan en dat vertaalt zich normaal gezien ook in lagere winsten. Het valt af te wachten hoe de bedrijven in die omstandigheden met de bonussen en premies zullen omspringen.