Tijd om Neckermann-vouchers in boekingen om te zetten

Test Aankoop herinnert eraan dat mensen die al een pakketreis (de combinatie vlucht en hotel) hebben geboekt of in het bezit zijn van een ‘coronavoucher’ (uitgegeven tussen 20 maart en 19 juni 2020) gedekt zijn bij een faillissement. Neckermann is verzekerd tegen financieel onvermogen bij verzekeraar Amlin en in principe is de terugbetaling van het voorschot of de volledige reissom daardoor gegarandeerd.