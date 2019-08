‘Veranderen van bank is te complex'

De grote banken Belfius, ING, BNP Paribas en KBC scoren slechter op klantentevredenheid dan hun uitdagers zoals Argenta, blijkt uit een nieuwe bevraging van Test-Aankoop. Toch veranderden vorig jaar maar 70.000 Belgen van bank. Een record, maar het slaat op amper 0,4 procent van de bijna 18 miljoen zichtrekeningen in België.

Als u verandert van bank, kan uw woonkrediet of brandverzekering duurder worden.

‘Overstappen wordt nog altijd als ingewikkeld ervaren’, verklaart Simon November, de woordvoerder van Test-Aankoop. ‘Aan een zichtrekening zijn allerlei andere producten gekoppeld. Daardoor kan uw woonkrediet of brandverzekering duurder worden als u verandert van bank. Ook het overzetten van een spaarrekening en zeker van een effectenrekening heeft voeten in de aarde.’

MeDirect en BNP Paribas Fortis rekenen 150 euro aan per effectenlijn die u wilt overzetten. ‘Voor een klant met een portefeuille van amper drie aandelen, kost een overdracht dan al 450 euro’, illustreert November.

De consumentenorganisatie herhaalt haar pleidooi dat switchende bankklanten hun rekeningnummer moeten kunnen behouden, net zoals dat kan voor wie verandert van gsm-abonnement. ‘We begrijpen de vraag. Technisch is dat haalbaar, maar het is zo complex dat meerdere studies op Europees vlak aanraden het niet te doen’, zegt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand. ‘In plaats daarvan hebben we ervoor geopteerd de bankoverstapdienst uit te breiden. De nieuwe bank neemt sinds vorig jaar het gros van het werk voor haar rekening.’