Verdubbeling aantal klachten bij privacycommissie

Volgens voorlopige cijfers van de GBA kwamen in 2020 668 klachten en 89 verzoeken tot bemiddeling binnen. In 2019 maakte de GBA nog geen opsplitsing tussen de klachten en bemiddelingsverzoeken. In totaal werden toen 331 dossiers ingediend.

‘De klachten hebben vooral betrekking op de GDPR-regels, direct marketing en de verwerking van camerabeelden’, zegt Aurélie Waeterinckx, woordvoerster van de GBA.

Het doel van de Europese GDPR-regels - General Data Protection Regulation - is de gegevens van Europese burgers beschermen. Ze zijn sinds 25 mei 2018 volledig in voege. De regels beschrijven hoe bedrijven met data van klanten of werknemers moeten omgaan. Verschillende GDPR-klachten werden ingediend omdat organisaties niet of onvoldoende reageren op vragen van klanten om hun persoonsgegevens in te kijken.