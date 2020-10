Vlaamse overheid vordert coronasteun bij ruim 5.000 ondernemers terug

Half maart besliste de Vlaamse regering dat alle handelszaken die verplicht moesten sluiten als gevolg van de coronacrisis een hinder- en sluitingspremie kunnen aanvragen. Die bestaat uit een vast bedrag van 4.000 euro plus 160 euro per verplichte sluitingsdag.

Er werden 132.345 aanvragen ingediend voor de premie. Daarvan werden 106.313 uitbetaald voor een totaal van 1,158 miljard euro. Dat bedrag kan worden uitgesplitst in 442 miljoen euro basispremie (4.000 euro) en 716,4 miljoen euro dagvergoedingen (160 euro per dag).

Intussen werden 5.044 premies teruggevorderd, waarvan er al 3.153 terugbetaald werden voor een bedrag van 19,4 miljoen euro. Die onterechte aanvragen zijn volgens het kabinet van minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) overwegend het gevolg van de verwarring in het begin over het doel van de premie. Die is alleen bedoeld voor zaken die verplicht moeten sluiten en niet voor zaken die dat vrijwillig doen omdat ze hun business zien opdrogen.