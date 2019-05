Wat u moet weten over de nieuwe wifistandaard

Meer apparaten tegelijk verbinden met uw wifinetwerk, en sneller en veiliger surfen. Het zijn maar enkele voordelen die Wifi 6 belooft, de nieuwe wifistandaard.

Om Wifi 6 oftewel 802.11ax uit te leggen moeten we even terug naar 1997. In dat jaar legde het Institute of Electrical and Electronics Engineers de eerste wifistandaard vast. Die ging door het leven als een nummer: 802.11. Het was eigenlijk niet veel meer dan een experimenteel beginsel: de snelheid lag maximaal op nauwelijks 2 megabits per seconde en de standaard was zo vrij dat het handvol apparaten die op de markt verschenen, nauwelijks compatibel waren.

Het was pas bij de introductie van 802.11b, in 1999, dat wifi echt doorbrak, mede door de sterk verbeterde snelheid, toen 11 megabits per seconde. In de jaren nadien volgden nog wifistandaarden, die allemaal aangeduid werden met 802.11, gevolgd door een letter. De bekendste waren waarschijnlijk 802.11g, 802.11n en 802.11ac.

Lettersoep

Voor veel consumenten werden die namen op den duur echter een lettersoep. Was 802.11n beter dan 802.11ac? Of was je beter af met 802.11g? Bij het vergelijken van routers in de lokale computerwinkel of MediaMarkt hadden de meeste kopers er het raden naar. Om een en ander duidelijker te maken besliste de Wifi Alliance recent alle standaarden van een nieuwe naam te voorzien. Die beslissing viel (waarschijnlijk niet toevallig) ook min of meer samen met de introductie van de nieuwste standaard, die officieel 802.11ax heet, maar die u ook gewoon Wifi 6 mag noemen.

Wat de andere 802.11-varianten betreft: de oudste zult u in de praktijk niet veel meer tegenkomen, die mag u dus rustig vergeten. De oudste relevante standaard is 802.11n, uit 2009. Die heet voortaan Wifi 4. 802.11ac, uit 2013, wordt Wifi 5.

Wat zijn de grote voordelen van Wifi 6? Telkens als in het verleden een nieuwe wifistandaard werd geïntroduceerd, was er ook een stevige upgrade van de maximale snelheid en daar vormt Wifi 6 geen uitzondering op. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het berekent, maar de norm voorziet in een maximale snelheid van bijna 10 gigabit per seconde, bijna drie keer zo veel als bij Wifi 5. De snelheidsverbetering is wel maar het halve verhaal, omdat de topsnelheid puur theoretisch is. Je bent nog altijd gelimiteerd door de snelheid van je internetverbinding, die meestal niet boven 100 of 200 megabits per seconde gaat.

De bedoeling van Wifi 6 is dan ook niet zozeer de ruwe snelheid verder op te krikken (hoewel dat prima gelukt is), maar vooral de ‘wifi-ervaring’ sterk te verbeteren. Dat is ook nodig: toen Wifi 5 op de markt kwam, stonden in de meeste huiskamers niet meer dan een handvol wifiapparaten. Ondertussen heeft zo goed als elk lid van het gezin zijn eigen smartphone en tablet, beschikken de meeste moderne tv’s en spelconsoles over wifi en is de kans niet gering dat u een Apple TV of Chromecast aan het tv-scherm heeft hangen. Al die toestellen gebruiken dezelfde wifiverbinding. Als ze allemaal tegelijk data vragen, verslikken de routers van vandaag zich wel eens in het netwerkverkeer, met stroperige verbindingen tot gevolg. Binnen enkele jaren, als veel huizen uitgerust zijn met slimme sloten, slimme luidsprekers en slimme thermostaten, wordt die situatie alleen maar precairder.

MU-MIMO

Om dat te verhelpen rekent Wifi 6 op technologieën als MU-MIMO en OFDMA. Die moeten de efficiëntie van een netwerk verhogen en ervoor zorgen dat apparaten zoveel mogelijk hun topsnelheid halen. Het eerste acroniem staat voor Multiple Users, Multiple Input, Multiple Output. Dankzij die technologie kan een router naar maximaal acht apparaten tegelijk data sturen, in de plaats van naar elk apparaat na elkaar zoals nu. Sommige Wifi 5-routers zijn al uitgerust met MU-MIMO, maar bij Wifi 6 wordt dat standaard. De techniek zal ook toegepast worden op downloaden én uploaden. Bij Wifi 5 was dat alleen bij downloaden.

OFDMA - of Orthogonal Frequency Division Multiple Access - is dan weer een technologie om het draadloze kanaal waarop de router uitzendt te verdelen in kleine subkanalen, zodat meer data verzet kunnen worden. De beschikbare bandbreedte wordt ook optimaler gebruikt. Bij Wifi 5 krijgt elke gebruiker evenveel ‘plaats’, of hij nu een tekstberichtje verzendt dan wel een Netflix-stream bekijkt, wat natuurlijk niet efficiënt is. Wifi 6 maakt daar komaf mee.

Ook het bereik en de latency (zeg maar de reactiesnelheid) zijn bij Wifi 6 verbeterd. De nieuweling werkt tegelijk zowel op de 2,4 gigahertz-frequentie als op 5 gigahertz. Bij oudere routers was het altijd kiezen tussen een van de twee. Wifi 6 combineert dus zowel de hoge snelheden van 5 gigahertz als het grotere bereik van 2,4 gigahertz.

Zuiniger surfen

Nog een voordeel is dat Wifi 6 zuiniger omspringt met energie. Dat is vooral welkom binnen enkele jaren als onze huizen volhangen met sensoren, slimme rookmelders en andere internet of things-apparaten. Wifi 6 beschikt over een feature waarmee routers op gezette tijdstippen contact kunnen opnemen met dat soort gadgets, waardoor die niet continu verbonden moeten zijn. Apparaten die wel zo’n continue verbinding nodig hebben, zoals laptops of smartphones, profiteren van de vrijgekomen ruimte op het netwerk.

Een laatste belangrijke stap vooruit in Wifi 6 is de verbeterde veiligheid. De verbindingen zullen worden versleuteld met WPA3, een nieuw encryptieprotocol dat het veel lastiger maakt uw wifiverbinding te hacken. Er zijn al routers op de markt met WPA3, maar bij Wifi 6 wordt het verplicht.

Wanneer?