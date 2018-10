Welke online bank past het best bij u?

Naast de klassieke banken, die zich steeds meer tot digitale spelers ontpoppen, zijn er ook banken als N26, Keytrade Bank en Hello bank! die alleen online actief zijn. Waarin verschillen ze van elkaar?

Als u een vriend geld verschuldigd bent en hij u vraagt over te schrijven op een ellenlang rekeningnummer dat met de letters ‘DE’ begint, dan is hij waarschijnlijk klant bij de ‘neobank’ N26. Die rekent in België bijna uitsluitend op mond-tot-mondreclame om nieuwe klanten aan te trekken. N26 ging in december 2016 in de grootste discretie in België van start. Vanaf dan werd de bank voor iedere inwoner van de eurozone toegankelijk. De bank handelt met een Duitse bankvergunning die in Europa geldig is dankzij het Europees paspoort. Het bijzondere aan de bank is dat ze alleen online bestaat. De klant kan al zijn bankverrichtingen uitvoeren met zijn smartphone of via de website. Omdat de bank handelt onder de Europese regelgeving zijn de deposito’s gewaarborgd tot 100.000 euro. In dit geval gebeurt dat door het Duitse depositogarantiestelsel.

Is dat revolutionair? Misschien wel in andere Europese landen, maar zeker niet in België. In ons land zijn al twee banken actief die 100 procent online (en dus mobiel) opereren. Dat zijn Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis, en Keytrade Bank, de pionier onder de pioniers. We hebben het hier niet over online banken die alleen maar spaarrekeningen aanbieden (zoals NIBC, Moneyou en Rabobank) noch over online brokers zoals BinckBank of Bolero, of over fintechbedrijven die niet met een banklicentie opereren, maar wel over virtuele banken die minstens een zichtrekening aanbieden.

N26 is dan wel niet revolutionair, maar laten we toch even naar de verschillen kijken met andere banken en tegelijk de huidige spelers in deze kleine markt met elkaar vergelijken.

N26

De bank N26 biedt uitsluitend zichtrekeningen aan. Er zijn drie soorten:

→ de standaardrekening, die gratis is.

→ de Black-rekening (9,90 euro per maand), die ook een reisverzekering en een diefstalverzekering voor uw mobiele telefoon via Allianz bevat.

→ de Metal-rekening (16,90 euro per maand), die de Allianz-verzekering bevat en daarnaast toegang biedt tot bepaalde diensten zoals de coworkingspace WeWork.

In alle drie de gevallen is de rekening gelinkt aan een debetkaart van Mastercard (u kunt er geen kredietkaart aan linken) waarmee u contactloos kunt betalen. U kunt niet in het rood gaan.

De toepassing maakt alle basisverrichtingen mogelijk die u van een zichtrekening mag verwachten: u kunt er overschrijvingen mee doen, bestendige opdrachten uitvoeren, domiciliëringen aanmaken, vrienden betalen en betalen aan betaalterminals. Maar let op, die moeten wel deel uitmaken van het Mastercard-netwerk. Als ze alleen deel uitmaken van het Maestro-netwerk, werkt de kaart niet.

Met de kaart van uw rekening bij N26 kunt u enkel betalen bij terminals van het Mastercard-netwerk.

Natuurlijk kunt u met de kaart geld afhalen aan bankautomaten. Maar alleen de eerste vijf maandelijkse geldopvragingen in euro zijn gratis. Per bijkomende opvraging moet de klant 2 euro betalen.

Het is ook niet mogelijk een gezamenlijke rekening te openen of cash geld te storten op de rekening. Voor het dagelijks beheer biedt N26 wel enkele interessante functionaliteiten. Zo kunt u onmiddellijk uw uitgavenlimiet aanpassen. U kunt ook zelf uw kaart blokkeren of deblokkeren. Als u niet zeker bent of u uw kaart verloren bent, moet u ze dus niet onmiddellijk definitief blokkeren. Tot slot kunt u uitgaven onderverdelen per categorie.

N26 biedt geen spaarrekening aan, maar de houder van de rekening kan de tegoeden op zijn zichtrekening wel opsplitsen en zo een deel opzijzetten met het oog op een toekomstige uitgave.

De grootste troef van de N26-rekening ontdekt u wanneer u zich buiten Europa begeeft. Terwijl geld afhalen in Europa gratis is bij zowat alle banken, is dat buiten de eurozone wel vaak betalend.

Kiest u bij N26 voor de ‘Black’- of ‘Metal’-rekening, dan zijn de opvragingen in buitenlandse munten gratis en dat zelfs onbeperkt. Opteert u voor de standaardrekening, dan wordt voor elke opvraging 1,7 procent commissie aangerekend op het totale bedrag. Terwijl de klassieke banken (met uitzondering van Argenta) voor elke opvraging met uw debetkaart tussen 2 en 6 euro afhouden, verhoogd met een percentage berekend op het opgevraagde bedrag.

Wanneer u pakweg naar uw zoon of dochter die in Australië verblijft regelmatig geld wilt overschrijven in een vreemde munt, geniet u van de tarieven van Transferwise. Die fintech is een echte prijsbreker op het vlak van geldtransfers in vreemde munten en is toegankelijk via uw N26-rekening.

Hello bank!

Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis. De bank is juridisch niet losgekoppeld van BNPP Fortis. Hello bank! biedt twee zichtrekeningen aan:

→ de ‘Hello4You’-rekening (18-27 jaar)

→ de ‘Hello’-rekening (+28 jaar)

Beide kunnen gemeenschappelijk worden afgesloten, zijn gratis en gelinkt aan een Maestro-debetkaart waarmee u contactloos kunt betalen. De tarieven voor klanten verschillen per leeftijd, per product en per type verrichting. Beide rekeningen kunnen gelinkt worden aan een Visa-kredietkaart (Hello-kredietkaart) of aan een prepaid Mastercard (Hello Prepaid Card). Die laatste is zowel fysiek als virtueel (alleen voor online betalingen) beschikbaar.

Bent u jonger dan 28 jaar, dan betaalt u voor de prepaidkaart niets. Bent u ouder dan 28, dan betaalt u voor een fysieke kaart 24 euro voor twee jaar (15 euro voor een virtuele kaart). De Visa-kredietkaart is het eerste jaar gratis voor de min-28-jarigen en kost daarna 0,92 euro per maand. Voor de ‘ouderen’ bedraagt de kostprijs het dubbele.

Opvragingen en betalingen met de debetkaart in België en in de eurozone zijn voor beide rekeningtypes gratis (en onbeperkt). Dat is een duidelijk voordeel vergeleken met de N26-rekening.

Maar als we beide banken vergelijken op het vlak van verrichtingen in vreemde munten, blijkt de N26-rekening voor klanten die ouder dan 28 zijn duidelijk voordeliger dan Hello bank!.

Voor de min-28-jarigen is de prepaid Mastercard van Hello bank! dan weer voordeliger voor betalingen of geldopvragingen buiten de eurozone (1,6 procent). Vooral ook omdat u er gratis en onbeperkt opvragingen in euro mee kunt uitvoeren.

Voor het overige bieden de zichtrekeningen van Hello bank! al wat u mag verwachten van een zichtrekening: domiciliëringen, bestendige opdrachten en overschrijvingen. Hello- en Hello4You-klanten kunnen in een kantoor van BNP Paribas Fortis ook cash geld storten op hun online rekening. Bovendien kunnen ze daar vragen om verrichtingen uit te voeren die geen deel uitmaken van het basisaanbod en individueel getarifeerd worden.

Hello bank! biedt eveneens een gereglementeerde spaarrekening aan met de wettelijk voorziene minimale intrestvoet van 0,11 procent. Wie een Hello4You-rekening heeft afgesloten, krijgt een iets hogere intrest (0,21%), maar de stortingen zijn gelimiteerd tot 6.000 euro per jaar.

U kunt op het Hello home!-platform online ook een lening op afbetaling afsluiten (voor de aankoop van een auto, laptop of smartphone bijvoorbeeld). Zelfs een hypothecaire lening behoort tot de mogelijkheden.

Keytrade Bank

De online bank Keytrade Bank is bekend bij beleggers voor haar uitgebreid aanbod op het vlak van beleggingen (tradingplatform, beleggingsplan in fondsen, pensioensparen en zelfs discretionair beheer, waarbij u een volmacht geeft aan een vermogensbeheerder). Maar Keytrade Bank biedt ook een gratis zichtrekening aan die beschikt over de belangrijkste functionaliteiten zoals een debet- en een kredietkaart. De klassieke Visa-kaart is gratis als u jaarlijks tot 12 verrichtingen uitvoert. De prijs van de Visa Gold-kaart bedraagt 50 euro per jaar. U kunt er ook een American Express-kaart aan linken (kostprijs tussen 35 en 185 euro per jaar afhankelijk van het type). In het enige kantoor van Keytrade, in Brussel, kunt u ook cash geld storten.

Opvragingen met de debetkaart in de eurozone zijn gratis en onbeperkt. Gebruikt u daarvoor de Visa-kaart, dan betaalt u 1 procent met een minimum van 2,5 euro. Met American Express kost u dat 3,5 procent met een minimum van 5 euro.

Buiten de eurozone zijn alle betalingen met zowel de debet- als de kredietkaart betalend. Dat is ook zo voor opvragingen aan een geldautomaat. Als u met uw debetkaart geld afhaalt in Britse ponden, rekent Keytrade u 2 euro aan plus 0,4 procent van het afgehaalde bedrag, plus 1,4 procent wisselkoerscommissie. Doet u diezelfde verrichting met uw Visa-kaart, dan kost u dat 5 euro verhoogd met 2 procent van het afgehaalde bedrag en een wisselkoerscommissie van 1,4 procent.

Voor betalingen met Maestro of Bancontact buiten de eurozone betaalt u 2 euro, verhoogd met 0,4 procent van het bedrag en 1,4 procent wisselkoerscommissie. Met Visa kost diezelfde betaling 1,4 procent aan wisselkoerscommissie.

Voor elke binnenlandse verrichting stort Keytrade Bank u de volgende maand 5 eurocent.

De online bank biedt twee spaarrekeningen aan. De High Fidelity-rekening geeft u de hoogste getrouwheidspremie: 0,5 procent intrest plus 0,20 procent getrouwheidspremie. De Azur-rekening geeft 0,1 procent intrest en een getrouwheidspremie van 0,1 procent.

Die producten worden aangevuld met een aanbod beleggingsproducten: effectenrekening en toegang tot het tradingplatform, een hele reeks fondsen, een beleggingsplan in fondsen en pensioensparen.