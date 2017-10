Goedele Liekens: 'Ik heb al meer geld verdiend dan ik ooit voor mogelijk hield'

Presentatrice en seksuologe Goedele Liekens (54) lanceerde voor de zomer een eigen seksplatform én ze is te zien op de Nederlandse en Britse televisie. ‘Ik heb in mijn leven al veel meer geld verdiend dan ik ooit voor mogelijk hield, maar dat heeft vooral te maken met mijn verwachtingen.’

1 Bent u een prijsbewuste consument?

‘Ik vergelijk veel vaker prijzen dan de meeste mensen uit mijn inkomenscategorie. Dat doe ik zelfs in de supermarkt, ook al kan je daarmee uiteindelijk niet zo veel besparen. Ik heb ook totaal geen behoefte aan dure designkledij. Elke keer als mensen me zeggen dat ik heel mooie kleren draag, zijn het meestal relatief goedkope spullen.’

2 Als VN-ambassadrice hebt u al veel in Afrika gereisd. Krijgt geld daardoor een andere betekenis?

‘Na elke trip ben ik blij dat er thuis warm water uit de douche komt en besef ik weer dat een chique designbadkamer geen noodzaak is. In die zin draagt dat zeker bij tot mijn financiële vreugde. Maar eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat dat effect van korte duur is. Om de zoveel tijd moet ik opnieuw met mijn neus op de feiten worden geduwd.’

3 Voelt u zich een ondernemer?

‘Jarenlang heb ik met Jok Foe een eigen productiehuis gehad, met 15 tot 25 werknemers. Dat vond ik nog het leukste aan het ondernemerschap: een groep van getalenteerde mensen rond je verzamelen en daarmee mooie projecten realiseren. Nu heb ik een eenmanszaak met één bediende. Ik ben te eigenzinnig om voor een baas te werken. Bovendien hou ik ook van de directe link tussen inspanningen en inkomsten.’

4 Verdient u in het VK veel meer dan in ons land?

‘Zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk kan ik meer verdienen dan bij ons. Die markten zijn gewoonweg veel omvangrijker dan de Vlaamse. Toch is het verschil niet zo groot als veel mensen denken. Het was ook geen bewuste keuze om voor buitenlandse omroepen te werken, want ik ben heel tevreden met wat ik heb. Ik heb in mijn leven al veel meer geld verdiend dan ik ooit voor mogelijk hield, al heeft dat vooral te maken met mijn bescheiden verwachtingen.’

5 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Iedereen spreekt over de zogenaamde BV-korting, maar ik ervaar net het tegenovergestelde: als bekende Vlaming word je veel sneller benadeeld. Als ik nieuwe ramen laat plaatsen, ligt de kostprijs al meteen veel hoger dan wat mijn zussen moeten betalen. En als ze geplaatst zijn, blijkt de prijs dubbel zo hoog als aanvankelijk was afgesproken. Daar word ik heel ambetant van.’

6 Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Om de productie van mijn eigen programma’s te doen. Daardoor heb ik voor mezelf een veel grotere onafhankelijkheid gecreëerd, wat toch nodig is als vrouw in de mediawereld. Ik kan in alle bescheidenheid zeggen dat ik daar vrij uniek in ben.’

7 Belegt u?

‘Ik ben veel te voorzichtig om daar nog zelf aan te beginnen. Ik laat dat over aan een bankier die voor mij een beleggingsportefeuille beheert. Elk jaar word ik dan uitgenodigd voor chique feestjes, wat waarschijnlijk betekent dat ze genoeg verdienen aan mij.’

8 Van welke investering hebt u spijt?

‘Ik heb al enkele slechte beleggingen gedaan. BV’s lijken in dat opzicht wel wat op voetballers: ze trekken ook mensen aan die alleen maar op zoek zijn naar centen. Zo heeft Jan Coene, ooit de topman van Picanol, me eens een aanzienlijk bedrag lichter gemaakt. Hij overtuigde me om centen te steken in een onderneming waarvan ik uiteindelijk heb ontdekt dat die over de kop is gegaan. Ik heb centen gegeven en daar nooit nog iets van vernomen.’

9 Welke uitgaven nemen de grootste hap uit uw budget?

‘Vier vijfde van mijn uitgaven gaat naar de kinderen. Ik zal veel gemakkelijker geld geven aan een paar dure schoenen voor hen dan voor mezelf. Voorts spendeer ik vooral geld aan de verfraaiing van mijn huis en aan reizen. Zo gaat de volgende gezinsvakantie waarschijnlijk naar Nicaragua.’

10 Hecht u belang aan de financiële opvoeding van uw kinderen?

‘Ik vind dat de grootste uitdaging van ons tijdperk, vooral omdat deze generatie veel meer mogelijkheden heeft dan ooit tevoren. Daarom probeer ik mijn dochters bij te brengen dat je niets in de schoot geworpen krijgt. Ik kan daar eindeloos over zeuren. En ze moeten ook beseffen dat duur niet noodzakelijk hetzelfde is als beter. Zo heb ik een tijdje geleden nog een krantenartikel op de ijskast gekleefd waarin stond dat een schuimwijn van Lidl tijdens een proeverij net zoveel punten had gekregen als een dure fles Veuve Clicquot-champagne. Dat ze daar maar over nadenken.’

