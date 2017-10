Jan Briers: 'Ik heb geleerd geen onverantwoorde bedragen uit te geven'

Jan Briers (63) is gouverneur van Oost-Vlaanderen. ‘Soms moet je je eerst bevrijden van financiële beslommeringen om gelukkig aan een nieuw tijdperk te beginnen.’

1. Van wie leerde u uw belangrijkste les over geld?

‘Van mijn ouders, die nog jaren met de Tweede Wereldoorlog in het geheugen leefden. Voor hen was het geen evidentie om geld onbezonnen uit te geven. Zelf heb ik die reflex ook nog een beetje. In mijn kantoren doof ik overal de lichten voor ik vertrek. In mijn ambtswoning hebben we ook met veel smaak ledlichten en spaarlampen geïnstalleerd.’

2. Investeert u in vastgoed?

‘Zo goed als al onze spaarcenten zitten in een oud molenhuis. Sommigen verklaarden ons gek. Maar het is een prachtige woning geworden die een zuiderse sfeer uitademt. Dat is onbetaalbaar. Heel even hebben we overwogen om ze te verhuren, toen ik als gouverneur verhuisde naar de ambtswoning in Gent. Maar nu zien we ze als ons vakantiehuis.’

3. Belegt u?

‘Ik zorg ervoor dat ik nooit in het rood ga, maar in tegenstelling tot veel vrienden ben ik niet bezig met financiële investeringen. Zo weet ik dat ik mijn spaargeld beter zou spreiden over verschillende banken, maar het is er nog altijd niet van gekomen. Vorig jaar heb ik me door een lieve bankbediende wel laten overtuigen om maandelijks 100 euro te storten in een beleggingsfonds. Maar vraag me niet wat het al heeft opgebracht, daar heb ik nog niet naar gekeken.’

4. Waaraan spendeert u graag geld?

‘Een groot deel van ons spaargeld gaat naar reizen. Elk jaar gaan we twee weken naar hetzelfde wijndomein in Italië. Daar kijken we even niet naar de rekening, we genieten er vooral. Elk jaar proberen we ook een verre reis te maken. Ik wil mijn 17-jarige dochter de wereld tonen, te beginnen met Azië. Door te reizen door Ladakh, Bali, Nepal, Sumatra of Sri Lanka besef je hoe rijk wij Vlamingen zijn. Toch missen wij die spontane, brede lach die ze daar zo gemakkelijk op het gelaat toveren.’

5. Wat is uw grootste frustratie over geldzaken?

Ik zou graag zien dat succesvolle onder nemers meer investeren in onze 350 festivals.

‘Het is een goede zaak dat succesvolle ondernemers - na de verkoop van hun bedrijf of als trotse investering - steeds vaker geld stoppen in Vlaams onroerend erfgoed, bijvoorbeeld door oude kastelen of kloosters te renoveren. Dat is een goed begin, maar ik zou graag zien dat ze ook meer investeren in onze levende cultuur, zoals de 350 festivals.’

6. Voor welke uitgaven hebt u een groot zwak?

‘Ik hou van mooie en propere auto’s. Omdat Volvo een Gentse fabriek heeft, rijd ik met een Volvo. Ik wacht met ongeduld op het elektrische model. Mocht het aan mij liggen, dan zou ik veel vaker van auto wisselen. Gelukkig zorgt mijn vrouw ervoor dat ik het bezit van een auto kan relativeren. Zij rijdt al vijftien jaar met dezelfde Fiat.’

7. Neemt u gemakkelijk risico’s met geld?

‘Nee. Vermoedelijk heeft dat te maken met mijn achtergrond in de culturele sector, waar je het moet stellen met bescheiden middelen. Bovendien heb ik jaren aan het roer gestaan van een organisatie waar ik begon met het wegwerken van een deficit van honderdduizenden euro’s. Zo leer je risico’s te vermijden en geen onverantwoorde bedragen uit te geven.’

8. Koopt u vaak kunst?

‘Zelden. Ik heb het grote voordeel dat ik mag rondsnuffelen in de kelders van onze musea. Als ik daar mooie kunstwerken vind, dan geef ik die een plaatsje in de ambtswoning. Onlangs hebben we wel een werk van de Oost-Vlaamse Marianne De Turck gekocht, waaraan ik naar mijn normen een mooi bedrag spendeerde.’

9. Bent u bezig met successieplanning?

‘Niet echt. Ik heb maar één dochter en alles mag naar haar gaan. Veel moet ik dus niet doen. In mijn eigen familie werd weinig gepland, waardoor de overheid een stukje rijker is geworden van de nalatenschappen dan als wettelijke uitwegen gebruikt waren.’

10. Is geld belangrijk?

‘25 jaar geleden huwde ik mijn huidige vrouw en allebei hebben we alles wat we voordien opgebouwd hadden achter ons gelaten. Er waren geen kinderen uit onze vorige relaties en we hebben beslist weer van nul te beginnen. Het werkte onvoorstelbaar bevrijdend opnieuw alles te mogen opbouwen en aan een nieuw tijdperk te beginnen.

