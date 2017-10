Laure Genonceaux: 'Ik ben vaak te braaf en leen makkelijk geld uit'

Laure Genonceaux (34) is sinds kort Lady Chef van het Jaar. Ze leerde de stiel in het tweesterrenrestaurant Bon-Bon van Christophe Hardiquest en opende vorig jaar in Ukkel haar eigen restaurant, Brinz’l. Voor verre reizen en lekker tafelen in goed gezelschap laat ze graag het geld rollen, maar een chique wagen laat haar koud.