Loert er een winstrecessie om de hoek?

Of aandelen na hun stevige afwaardering in het voorbije kwartaal correct geprijsd zijn of nog meer ellende te wachten staat, hangt in grote mate af van hun winstverwachtingen. Krijgen we een winstrecessie in 2019?

De kerstperiode bracht een gepast orgelpunt voor het turbulente beursjaar 2018. Nadat de Amerikaanse S&P500-index de slechtste 24 december ooit kende, boekte diezelfde aandelenindex op 26 december de grootste winst sinds de financiële crisis tien jaar geleden. Het was een perfecte illustratie van hoe beleggers tussen hoop en vrees slingeren: hoop dat de handelsoorlog en brexit opgelost raken en de economie blijft groeien, vrees dat alles escaleert, de Amerikaanse centrale bank haar beleid te veel verstrakt en dat de economie in een recessie sukkelt.

Die onzekerheid zal ook in 2019 op de beurzen wegen en koersen wild op en neer doen gaan, voorspellen beurswatchers in koor. Het is immers moeilijker dan ooit om een correcte waarde op aandelen te kleven.

Neem nu de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump met de regelmaat van de klok oppookt. Hoe kan je de waarde van een aandeel bepalen als je niet weet welke importtarieven op welke producten van toepassing zullen zijn? Een mogelijke reactie is om dan maar risico af te bouwen en aandelen te verkopen, wat beleggers de voorbije maanden massaal gedaan hebben.

De handelsoorlog vormt samen met het verstrakkend monetair beleid, verdere politieke onzekerheid en zorgen over de economische groei de uitdagende omgeving waarin aandelen dit jaar overeind moeten zien te blijven. De winstgroei van bedrijven is daarbij een cruciale waardefactor die beïnvloed wordt door al die voorgaande elementen.

Jaar van groeivertraging

Kijken we nog eens naar de handelsoorlog, dan blijkt bijvoorbeeld dat Europese bedrijven daardoor minder happig zijn geworden om te investeren, wat weer gevolgen heeft voor de economische groei. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt dat als alle voorgestelde importtarieven daadwerkelijk van kracht zouden worden, de wereldeconomie tot 0,75 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zou prijsgeven tegen 2020. Het jaar 2019 dreigt sowieso een jaar van groeivertraging voor de economie te worden, in Europa, China en de VS.

Zeker in de VS wordt daarbij angstvallig gekeken naar de centrale bank (Fed), die van alle grote centrale banken het verst staat in de afbouw van het uitzonderlijke stimulusbeleid dat het licht zag in de nasleep van de financiële crisis. De Fed trok de voorbije drie jaar al negen keer de rente op en bouwt ook haar balans af in een tempo van 50 miljard dollar per maand.

Telecombedrijven staan er volgens beleggers beroerd voor in 2019: ze zouden 47 procentpunt minder winst boeken in vergelijking met de huidige consensus.

Die terugtrekking van de centraal bankiers triggerde in 2018 een correctie op de waarderingen van allerhande activa, inclusief aandelen. Beleggers zoeken opnieuw waarderingen die aansluiten bij de onderliggende economische fundamentals in plaats van zeepbellen te blazen met het gratis geld van de centrale banken. De grote vraag is hoeveel beleggingsportefeuilles nog moeten afkicken - lees: afgebouwd worden - van al dat gratis geld.

Fed-voorzitter Jerome Powell toont zich voorlopig redelijk vastberaden te midden van de marktturbulentie. Zolang de economie stevig blijft - met stijgende lonen en lage werkloosheid - zal het beleid verder verstrakken. Maar bij beleggers groeit de vrees dat de Fed weleens te ver zou kunnen gaan en zo de economie in een recessie duwen.

De forse beursverliezen die daarvan een uiting zijn, kunnen op zichzelf ook economische schade aanrichten door het vertrouwen van consumenten en ondernemers aan te vreten. De Fed is daar alvast niet blind voor, bleek uit de communicatie vorige maand. Het is dus niet uitgesloten dat de Fed even een pauze inlast om de schade te overzien als de turbulentie op de beurzen onverminderd zou voortrazen.

Sombere beleggers

Maar wat impliceren al die koersdalingen nu voor de bedrijfswinsten die beleggers in 2019 verwachten? Wat is in de koersen verrekend? De Zwitserse vermogensbeheerder UBS maakte midden december een interessante oefening voor Europese aandelen.

UBS becijferde de impliciete winstverwachtingen van beleggers door de gekelderde aandelenkoersen te vergelijken met het langetermijngemiddelde voor koers-winstverhoudingen (de koers gedeeld door de winst per aandeel, een veelgebruikte maatstaf voor hoe duur een aandeel is). Hoeveel zouden de winsten van bedrijven in 2019 moeten dalen om gegeven de actuele aandelenkoers in overeenstemming te zijn met de historische koers-winstratio? Als bijvoorbeeld blijkt dat de verwachte bedrijfswinst gigantisch zou moeten dalen, kan dat erop wijzen dat beleggers aandelen overdreven afgestraft hebben.

Beleggers zijn erg somber voor 2019. Ze verwachten een ware implosie van de winsten bij de autofabrikanten, telecom-, media-, tabaksbedrijven en verzekeraars.

De oefening leert dat beleggers wel erg somber zijn voor 2019. De gemiddelde Europese bedrijfswinst zou met 16 procentpunt moeten dalen - van de huidige consensus van +9 procent naar -7 procent - als de gemiddelde koers-winstverhouding nageleefd wordt.

Daarbij zijn er grote verschillen tussen diverse sectoren. Zo verwachten beleggers een ware implosie van de winsten van autofabrikanten, tenminste als je ervan uitgaat dat hun huidige waarderingen van de sector correct zijn. Autobedrijven zouden in 2019 liefst 62 procentpunt minder winst boeken in vergelijking met de huidige consensus. Ook telecom- (-47 procentpunt), media- en tabaksbedrijven (beide -35 procentpunt) en verzekeraars (-33 procentpunt) staan er beroerd voor. Dat zijn niet toevallig sectoren waar disruptie - technologisch of regelgevend - voor kopbrekens zorgt en wat somberte dus gerechtvaardigd is, aldus UBS.

Maar de malaise is wijdverspreid: voor liefst 19 sectoren verwachten beleggers een winstdaling met minstens 10 procentpunt (onder meer banken, halfgeleiders en farma). Een winstrecessie - gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen waarin bedrijfswinsten dalen tegenover dezelfde periode een jaar eerder - lijkt dan bijna onvermijdelijk. De enige twee sectoren waar de huidige koersen (midden december) een verwachte winststijging impliceren, zijn voeding (+18 procentpunt) en drank (+12 procentpunt). Defensieve waarden dus.

De enige twee sectoren waar de koersen van midden december 2018 een verwachte winststijging impliceren, zijn voeding (+18 procentpunt) en drank (+12 procentpunt). Defensieve waarden dus.

Belgische bedrijven

UBS maakte de oefening ook op landenniveau, en dan blijkt dat Italië (-39 procentpunt) en Duitsland (-26 procentpunt) de grootste winstopdoffer te wachten staat. Of het koopwaardigst zijn, het is maar hoe je het bekijkt. Opvallend is dat Belgische bedrijfswinsten volgens beleggers nog 3 procentpunt zullen stijgen tegenover de consensus.

Ook Amerikaanse aandelen ontsnappen niet aan lagere winstverwachtingen. De analistenconsensus voor de S&P500-bedrijven gaat uit van 8 procent winstgroei per aandeel in 2019, een forse daling tegenover de ruim 20 procent winstgroei in 2018, leren data van het researchbureau FactSet. Begin oktober gingen analisten nog uit van 10,4 procent winstgroei voor 2019, maar ze hebben intussen het mes gezet in hun verwachtingen. In december verlaagden ze hun winstverwachtingen voor meer dan de helft van de S&P500-bedrijven, die vorig jaar nog volop konden profiteren van de eind 2017 goedgekeurde belastingverlaging en een stevige economie.

Ook in de VS loert een winstrecessie om de hoek, tenminste als we de aandelenstrategen van de Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley mogen geloven. Volgens hen is er meer dan 50 procent risico op een winstrecessie in 2019, signaleert de zakenkrant The Wall Street Journal. De winstmarge van bedrijven staat onder druk als gevolg van stijgende lonen en duurdere import door Trumps handelsoorlog. Ook de afkoelende economie helpt niet. Of een eventuele winstrecessie gepaard zal gaan met een economische recessie - zoals vaker wel dan niet het geval is - blijft bang afwachten voor beleggers. Aandelen kunnen dan nog verder dalen.