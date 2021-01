4 zaken die u moet weten als u in biotechaandelen belegt

Biotechaandelen moet u met de nodige voorzichtigheid behandelen: ze kunnen een mooi rendement opleveren, maar houden ook risico’s in. En die zijn niet bij alle beleggers gekend. Toch schuwen sommigen niet om al hun geld in deze zeer beloftevolle sector te beleggen. ‘Ik heb particuliere beleggers ontmoet van wie de beleggingsportefeuille uitsluitend bestond uit biotechaandelen’, zegt Michael Ernst, senior strategist bij CBC. Hij herhaalt dat het beter is uw portefeuille te spreiden en niet alles in één of enkele biotechaandelen te beleggen.

Onlangs publiceerde fondsbeheerder Candriam een artikel waarin beklemtoond werd dat de aandelen uit deze sector slechts zeer beperkt deel uitmaken van hun portefeuilles. Maar nu bedrijven zoals BioNTech, CureVac en Moderna overeenkomsten hebben gesloten met grote farmaceutische ondernemingen om een vaccin te ontwikkelen tegen corona, verwacht iedereen wel dat de belangstelling voor biotechaandelen zou kunnen toenemen. Dat wil echter niet zeggen dat ze daarom de kern moeten uitmaken van uw beleggingsportefeuille.

1 Ga na of het bedrijf voldoende kapitaal heeft

Tal van analisten herinneren eraan dat de kasposities waarover biotechbedrijven beschikken een belangrijke indicator zijn voor beleggers. ‘Een biotechbedrijf moet over een sterke basis beschikken. Slechts een zeer beperkt aantal ondernemingen uit de sector genereert inkomsten. Om zich te kunnen ontwikkelen leven ze van hun kapitaal’, zegt Ernst.

‘Je moet dus kijken naar het kapitaal waarover deze bedrijven beschikken. Kapitaal dat ze in handen hebben gekregen dankzij partnerships met farmaceutische groepen en/of via subsidies. Dat moet je afwegen tegenover alle kosten die ze jaarlijks moeten maken voor zowel onderzoek & ontwikkeling als personeel. Zo bekom je de ‘cash burn rate’ van een onderneming, of de hoeveelheid cash die een bedrijf verbrandt. Als een biotechbedrijf bijvoorbeeld over 100 miljoen euro kapitaal beschikt en 50 miljoen euro uitgeeft aan algemene kosten, betekent dit dat de onderneming over twee jaar zonder middelen valt.’

2 Wees voorbereid op slecht nieuws

Ook al heeft een biotechbedrijf een grote kaspositie, toch kan het een aanzienlijke terugval kennen op de beurs. Zo kunnen biotechbedrijven in één beurssessie tot 50 procent van hun waarde verliezen. Galapagos, dat eind september 2020 nochtans over 5,3 miljard euro kasmiddelen beschikte, is een uitstekend voorbeeld van wat er met een bedrijf uit die sector kan gebeuren als het slecht nieuws aankondigt.

56 procent De correctie die het Galapagos-aandeel in 2020 op de beurs onderging na een paar ferme tegenslagen voor filgotinib, zijn middel tegen reumatoïde artritis.

'Galapagos was met een waarde van 6,8 miljard euro met voorsprong een van de grootste beurskapitalisaties uit de Bel-20. In augustus kende het een ferme tegenslag doordat de Amerikaanse Food and Drug Administration bedenkingen had bij filgotinib, een middel tegen reumatoïde artritis dat samen met Gilead wordt ontwikkeld. Dat was voldoende om de koers van het aandeel te doen kelderen’, zegt Ernst. Midden december volgde een nieuwe uppercut: Gilead zag geen commerciële toekomst meer voor het reumamedicijn in de VS en blies het akkoord met Galapagos deels op.

Ernst stelt vast dat Galapagos samen met Genfit in 2020 het slechtst presterende aandeel was op de beurs van Brussel: het kende vorig jaar een terugval van meer dan 56 procent. ‘Maar het kapitaal van Galapagos blijft wel een pak hoger dan het gemiddelde in de sector. Ook voor het Gentse Argenx is dat het geval. Maar heel wat bedrijven in Europa zitten op hun tandvlees en kunnen gemiddeld minder dan anderhalf jaar overleven.’

Schermvullende weergave

Ernst beklemtoont wel dat, wanneer biotechbedrijven goed nieuws aankondigen, ook het omgekeerde zich kan voordoen: hun waarde kan dan in één beurssessie met meer dan 50 procent opveren. In 2020 presteerde Argenx zeer sterk dankzij een reeks goednieuwsberichten: het aandeel steeg het voorbije jaar met ruim 68 procent.

3 Beleg alleen in biotech met geld dat u lange tijd kunt missen

De studie van Candriam toont ook aan dat elke belegging in biotechbedrijven moet worden gezien op lange termijn. ‘Beleggingen in thematische aandelen kunnen een hoger rendement opleveren, maar houden ook risico’s in. Als u het thema onvoldoende tijd geeft om zich te ontwikkelen loopt u het risico op het verkeerde moment in of uit te stappen’, zegt de fondsbeheerder.

Beleg vooral niet uw volledige portefeuille in biotech.

Maar beleggers moeten ook alert blijven. Want als u lange tijd belegt in een biotechaandeel dat in slechte papieren zit, kan dat tot zware verliezen leiden. ASIT Biotech bijvoorbeeld is gekelderd sinds het mislukken van zijn sterproduct tegen allergie voor graspollen. Daarom moest het Belgische bedrijf een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. ‘De tijd dringt voor ASIT Biotech. Het moet op zoek gaan naar een partner. De kas van de onderneming is leeg. Als ASIT geen partner vindt, is het over and out’, zegt Ernst.

‘Zelfs de mooiste succesverhalen van biotechbedrijven worden pas een feit als ze de eindmeet halen. We denken dat zodra een bedrijf fase III van een behandeling heeft bereikt, dat een goed teken is. Maar zoals we zagen bij Galapagos kan alles nog altijd op de helling komen te staan.’

Hij geeft ook het voorbeeld van Kiadis Pharma, dat in 2020 door de Franse farmareus Sanofi werd overgenomen. ‘De premie die Sanofi daarvoor betaalde, is laag. Want Kiadis komt van ver’, aldus Ernst.

‘Beleggen in biotechbedrijven is veel riskanter dan in andere sectoren. U moet de kranten lezen, het ontwikkelingsplatform van het bedrijf bestuderen, bepalen welke ondernemingen een solide financiële structuur hebben en of ze de ontwikkeling van hun behandelingen tot een goed einde kunnen brengen’, zegt hij. ‘En beleg vooral nooit uw volledige portefeuille in biotechaandelen.’

Wist u dat? Kijk vooral naar de kasposities waarover biotechbedrijven beschikken: die vormen een belangrijke indicator voor beleggers.

4 Spreid uw biotechportefeuille