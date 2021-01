Deze indicatoren moet u in het oog houden als belegger

‘Beurzen opgetogen over forse jobcreatie in VS.’ Dat was de titel van een artikel dat De Tijd begin juli 2020 publiceerde nadat het Amerikaanse ministerie van Arbeid zijn maandelijks rapport over de arbeidsmarkt had gepubliceerd. De Amerikaanse economie creëerde in juni 4,8 miljoen banen, de helft meer dan verwacht.

De sterke stijging van de werkgelegenheid was een aanwijzing dat de versoepeling van de eerste lockdown leidde tot een krachtig economisch herstel. Beleggers reageerden erg positief, omdat ze veronderstelden dat de heropleving ook de bedrijfswinsten zou doen opveren. Voor de beursevolutie op korte termijn is niet zozeer de evolutie van een indicator relevant, wel of die indicator beter of slechter is dan verwacht.

Aangezien de cijfers van de economische groei slechts om de drie maanden worden gepubliceerd, focussen beleggers op maandelijkse indicatoren. Naast het Amerikaanse jobrapport zijn ook de Amerikaanse ISM-indicator en de Europese PMI-indicator belangrijke barometers van de economie. Deze twee indicatoren zijn gebaseerd op peilingen bij aankoopdirecteurs van bedrijven. Ze zijn daardoor een goede maatstaf van het ondernemersvertrouwen en van de economische conjunctuur in de industrie en dienstensector.

Kijk naar werklozen

De VS publiceren ook wekelijkse cijfers over de eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering. Die cijfers krijgen sinds het begin van de coronacrisis meer aandacht dan vroeger, omdat ze sneller beschikbaar zijn.

Ook de evolutie en de vooruitzichten van de inflatie zijn belangrijk, omdat ze een invloed hebben op het beleid van centrale banken. De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de inflatie in de eurozone nog jaren lager blijft dan de doelstelling van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent’. Daarom kondigde zij in december een extra stimulus aan.

De ECB verhoogde haar pandemieprogramma van obligatieaankopen met 500 miljard euro naar 1.850 miljard. Die aankopen zullen de langetermijnrente laag houden en dat is goed nieuws voor de meeste aandelen, omdat veel bedrijven schulden hebben. Maar een lage langetermijnrente is slecht nieuws voor de banken, omdat ze hun rentemarge onder druk zet.

Beleggers moeten in deze tijden niet alleen de klassieke indicatoren zoals inflatie, rente of wisselkoersen in het oog houden, maar ook de evolutie van de pandemie.

Net als de rente veranderen de wisselkoersen voortdurend. Een stijging van de dollar of van een andere vreemde munt levert Europese bedrijven en aandelen een dubbel voordeel op. De goedkopere euro verbetert de concurrentiekracht. En de omzet en winst van buiten de eurozone stijgen als die worden omgerekend naar euro.

Kijk naar Google

Sinds het begin van de coronacrisis moeten beleggers niet alleen de klassieke economische cijfers in het oog houden. Ze moeten ook rekening houden met andere indicatoren. Dagelijks zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de evolutie van de pandemie. Een stijging van het aantal besmettingen kan de voorbode zijn van nieuwe beperkende maatregelen of de invoering van een lockdown, en omgekeerd.

Zo’n ingreep kan zeer snel een enorme impact hebben op de economie. Daarom gaan beleggers op zoek naar indicatoren die korter op de bal spelen: ze volgen onder meer de mobiliteitsdata die Google publiceert. Cijfers van de mobiliteit zijn een goede maatstaf voor de economische activiteit en zijn veel sneller beschikbaar.