Hoe corona big tech nóg groter maakte

De meeste ondernemingen ondervinden veel last van de coronacrisis. De ene al wat meer dan de andere. Consumenten durven niet naar de winkel uit angst besmet te raken met het virus, de toerismesector zit volledig in het slop en organisatoren van massa-evenementen kunnen alleen hopen op betere tijden. Maar de vijf grootste Amerikaanse techbedrijven – Apple, Amazon, Facebook, Microsoft en Google-moeder Alphabet – profiteren juist flink van de pandemie.

Dat het vlotjes gaat bij ‘big tech’ is te zien aan de totale beurswaarde van de vijf giganten. Die is sinds begin 2020 met 2.730 miljard dollar toegenomen tot 7.662 miljard dollar, een stijging met 55 procent.

Vreemd is dat niet, want door de coronacrisis is de hele wereld plots overgegaan op thuiswerken en -consumeren. Daardoor gebruiken we massaal de producten en diensten van de techreuzen. Zo zitten we meer dan ooit op Apples iPhone, maken ondernemingen massaal gebruik van de clouddiensten van Microsoft, Alphabet en Amazon en zoeken we contact met elkaar via Facebook.

3.000 dollar Hou er rekening mee dat nogal wat Big-Techaandelen aan de dure kant zijn. Het aandeel Alphabet noteert rond 1.700 dollar, een aandeel Amazon kost zelfs meer dan 3.000 dollar.

Sinds begin november zien we een vertraging in de big-techrally. Die is te wijten aan een reeks nieuwsberichten over zeer performante vaccins. De komst van de vaccins stuwt het optimisme dat de economie sneller kan terugkeren naar normaal. Beleggers gaan ervan uit dat de wereld daarmee minder afhankelijk zal worden van de technologiegroepen.

Maar er is volgens analisten een grote kans dat de economische veranderingen in de wereld duurzamer zullen zijn dan we nu denken. Veel bedrijven lijken van plan om het thuiswerken gedeeltelijk te handhaven en nu consumenten hebben geproefd van het gemak van online winkelen, zal ook de e-commerce niet meteen inzakken bij het bereiken van groepsimmuniteit. Big tech hangt dus nog niet in de touwen.

Grote bedreiging

De houding van de toezichthouders tegenover big tech lijkt een grotere bedreiging te vormen dan een coronavrije wereld. Google controleert bijvoorbeeld zowat 90 procent van de onlinezoekmarkt in de VS. ‘Niemand kan de dominantie van Google op werkbare wijze uitdagen’, zei de toenmalige Amerikaanse minister van Justitie William Barr daarover.

Bovendien zal de Amerikaanse concurrentiewaakhond Federal Trade Commission (FTC) samen met een brede coalitie van staten een federale rechter zoeken die een oordeel moet vellen over de vraag of Facebook moet opsplitsen. Volgens de FTC heeft Facebook de afgelopen jaren via een reeks acquisities – zoals die van de berichtendienst WhatsApp – het concurrentiële landschap behoorlijk verschraald.

Het gaat niet alleen over Facebook en Alphabet. De jongste jaren groeit de roep om een opsplitsing van big tech in de Amerikaanse politiek. In oktober 2020 kwam er nog een zwaarlijvig rapport naar buiten waaruit bleek dat zowel de Democraten als de Republikeinen vonden dat de grote techspelers te dominant zijn. Ook Europa maakt plannen om de grote technologiebedrijven aan te pakken.

Niet alleen de VS, ook Europa maakt plannen om de grote techbedrijven aan te pakken.

Beleggers en analisten maken zich voorlopig bitter weinig zorgen over een mogelijk opbreken van de mastodonten, of over de impact daarvan. ‘Alphabet bevat heel wat verborgen waarde (zoals YouTube) die aandeelhouderswaarde kan creëren bij een opsplitsing’, zo klonk het recent in De Belegger.

1 Koop een tracker

Beleggen in big tech kan op verschillende manieren. Het kan bijvoorbeeld een optie zijn om via een tracker in een brede Amerikaanse graadmeter als de S&P500 te beleggen. De vijf grootste techgroepen bepalen daar 21 procent van de marsrichting, terwijl u tegelijk wat spreiding hebt. Ook de Nasdaq100 – met daarin de 100 grootste Amerikaanse techbedrijven op de Nasdaq – bestaat voor een belangrijk deel uit big tech.

Trackers zijn beursgenoteerde fondsen die de samenstelling van de graadmeter volgen en nagenoeg een exacte kopie zijn van de daadwerkelijke index. Voor de S&P500 is er bijvoorbeeld de tracker Vanguard S&P500 (ISIN: IE00B3XXRP09) en voor de Nasdaq100 is er onder andere de Invesco Nasdaq-100-tracker (ISIN: IE00BYVTMS52). Er zijn ook trackers die de ontvangen dividenden van bijvoorbeeld Apple herbeleggen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de trackers van iShares voor zowel de S&P500 (ISIN: IE00B5BMR087) als de Nasdaq100 (ISIN: IE00BYVQ9F29).

2 Koop individuele aandelen

Het voordeel van een tracker is de spreiding over honderden aandelen. Het voordeel van een directe belegging in big-techaandelen is de grotere en zuiverdere blootstelling aan deze mastodonten. Hou er in dat geval rekening mee dat de prijzen van twee aandelen voor de kleine portemonnee aan de hoge kant zijn.

Het aandeel Alphabet noteert rond 1.700 dollar en een aandeel Amazon kost zelfs meer dan 3.000 dollar. Het meest betaalbare aandeel binnen de big tech is Apple, dat tegen een koers rond 130 dollar noteert. Van alle big-techaandelen lijkt de groep van Tim Cook de meeste moeite te willen doen om via regelmatige aandelensplitsingen ‘democratisch’ te blijven.