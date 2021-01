Waarom holdings de hoeksteen van uw portefeuille zijn

De Brusselse beurs telt veel kwaliteitsholdings waar u als kleine belegger van kunt profiteren. De voordelen spreken voor zich. Ten eerste investeren holdings in meerdere bedrijven. Via de aankoop van slechts één aandeel beschikt u meteen over een ruime diversificatie. Het gevaar dat één bedrijf failliet gaat, is realistisch. Het risico dat een portefeuille met tientallen bedrijven omvervalt, is veel kleiner.

Met een holding bent u automatisch beter beschermd tegen onheil. Tijdens het coronajaar 2020 leverden de Belgische holdings gemiddeld een kleine winst op, waarmee ze de Bel-20- en de EuroStoxx50-index klopten.

Ten tweede profiteert u als kleine garnaal van de ervaring, de knowhow en de contacten van ervaren beleggers. Onderschat het belang van zo’n netwerk niet. De familie Boël van Sofina, bijvoorbeeld, werkt al decennia samen met het legendarische fonds Sequoia uit Silicon Valley en kon zo vroeg investeren in bedrijven die tot reuzen uitgroeiden, zoals Google, Whatsapp of Airbnb.

Familiale holdings hebben een streepje voor. Daar ligt er iemand wakker als er financiële putten ontstaan, want het familiefortuin staat op het spel. Bij bancaire investeringsfondsen of vehikels in handen van de overheid werken de managers niet met hun eigen geld. Als er verlies is, voelen ze dat niet. Familiale holdings zijn doorgaans veel geduldiger. Ze trekken de tijd uit om hun investeringen te laten rijpen en verkopen niet in een paniekreactie. Dat leidt op lange termijn tot hogere rendementen.

Ten derde openen holdings investeringsmogelijkheden waar u als kleine belegger zelf geen toegang tot hebt. Veel holdings investeren in niet-genoteerde bedrijven (private equity), een segment dat alleen openstaat voor professionele spelers.

Meerwaarde, dividenden en koopjes

Hoe kiest u een sterke holding? Een indicatie is de historiek, want het verleden zegt vaak veel over de toekomst. Kies holdings die al lang uitblinken tegenover de markt en die bewezen hebben meerwaarden te kunnen creëren voor alle aandeelhouders. Een koersgrafiek is veelzeggend.

Ga ook na wat in de portefeuille zit. Daarvoor kunt u terecht op de websites van de bedrijven. Zou u het gros van de deelnemingen niet zelf willen kopen, dan is de holding geen goed idee voor u. Holdings met slechts enkele participaties of in één sector zijn bovendien risicovoller dan ruim gediversifieerde holdings.

Bent u tuk op dividenden, dan kiest u voor holdings met een stevige coupon, genre GBL, Gimv of het Nederlandse HAL. Uit studies blijkt echter dat investeringsmaatschappijen met een riant dividend op lange termijn minder goed presteren op de beurs. Dat is logisch, want alles wat ze uitkeren, kunnen ze niet meer investeren.

Hoge schulden vormen een risico voor een duurzaam dividend. Bij holdings zien we beter geen of amper schulden. Dat voorkomt dat ze tot een gedwongen verkoop moeten overgaan als het eens wat slechter gaat.

Bij economisch onheil kunt u vaak de beste koopjes doen. In magere tijden, wanneer het pessimisme groot is, noteren holdings met een grote korting tegenover hun intrinsieke waarde. Dat is de som van al hun participaties min de eventuele schulden.

Door het recente beursoptimisme is de gemiddelde korting van de Belgische gediversifieerde holdings geslonken tot 11 procent. De voorbije 8 jaar lag de discount op 16,3 procent, becijferde KBC Securities. Voor holdings die bewezen hebben dat ze de markt gedurende veel jaren kunnen kloppen, zijn beleggers bereid meer te betalen. Sofina, Ackermans & van Haaren, Gimv en TINC noteren zelfs boven hun intrinsieke waarde.

Mathieu van der Poel, zalm en een app

Op de Brusselse beurs is GBL de grootste holding. Het bedrijf, gecontroleerd door de families Frère en Desmarais, investeert de jongste tijd meer in niet-genoteerde bedrijven, en meer in ondernemingen die een rol spelen bij de veranderende trends in de maatschappij, zoals gezond leven of de digitalisering.

Toch maakt de ‘oude’ economie nog een groot deel van de portefeuille uit, met namen als de maker van bouwmaterialen LafargeHolcim of de mineralengroep Imerys. GBL verlaagde het dividend om meer te kunnen investeren. Recent nam het bedrijf belangen in een Noorse zalmproducent en in de Duitse fietsenmaker Canyon Bicycles, waarmee Mathieu van der Poel rijdt.

Sofina is de nummer twee, en al jaren de best presterende holding in Brussel. Het vehikel van de familie Boël investeert in vier groeipolen: de consument, gezondheid, de digitale wereld en onderwijs. Vier vijfde van de portefeuille bestaat uit niet-genoteerde bedrijven.

Sofina is mee in de vaart der volkeren. Het weet als geen ander in een vroeg stadium bedrijven te vinden die uitgroeien tot toppers, zoals de Indiase leerapp Byju’s of de Britse online schoonheidswinkel The Hut Group. Die laatste was vorig jaar verantwoordelijk voor het grootste beursdebuut van een techbedrijf ooit in Londen.

Brederode investeert de helft in private equity en de helft in grote, genoteerde bedrijven als Samsung Electronics, Mastercard of Unilever. De familie Van der Mersch scoort vaak beter dan de beursindexen. Ook al ligt de hoofdzetel in Luxemburg, toch moet u alleen de Belgische dividendbelasting betalen.

Ackermans & van Haaren gooit het over een andere boeg. De Antwerpse holding wil iets te zeggen hebben in de ondernemingen waarin ze zit. Ze heeft de meerderheid in de genoteerde bouw- en baggergroep CFE en doet aan nichebankieren via de private bank Delen en Bank J. van Breda. AvH betaalde in november 2020 alsnog het geschrapte dividend over 2019 en blijft zo horen tot het kransje dividendaristocraten van de beurs.

Chocolade, een gevangenis en hommels

Bois Sauvage ondervond het meeste last van corona. De holding van de familie Paquot bestaat voor de helft uit de chocoladetak United Belgian Chocolate Group, met merken als Neuhaus en Jeff de Bruges. Door het wegvallen van het toerisme en de langdurige winkelsluitingen had die het knap lastig. De participaties in Umicore en Recticel hielden beter stand.

Met D’Ieteren belegt u vooral in de boomende autobeglazingsdochter Belron, gekend van het merk Carglass. Met 1,4 miljard euro cash heeft de holding het dikste spaarboekje. D’Ieteren is minder gediversifieerd met nog een tak autoverdeling en de slabakkende Italiaanse schriftjesmaker Moleskine. Ook Gimv heeft een riante cashpositie, maar biedt met 54 deelnemingen een meer gespreide portefeuille. Die zijn bijna allemaal niet-genoteerd.

Een genoteerde participatie is TINC, waarmee u in infrastructuurprojecten kunt beleggen zoals telecom, wind- en zonne-energie tot een gevangenis. Floridienne combineert (agro)voeding met chemie, maar het kroonjuweel is dochter Biobest. Dat bedrijf uit Westerlo is wereldleider in de bescherming en bestuiving van gewassen via hommels en andere insecten.

In december 2020 deed Biobest een grote overname in de VS. Indien Floridienne zijn dochter apart naar de beurs zou brengen, zou dat veel waarde kunnen creëren. Helaas is de koers fors gestegen, wat het potentieel op korte termijn vermindert.

1,4 miljoen dollar Wie sinds 1962 meedeed met de holding van Warren Buffett zag zijn 100 dollar groeien tot 1,4 miljoen dollar.

Quest for Growth is de kleinste in Brussel. Het is een privak, en moet van de wet in groeibedrijven investeren. De dividenden gebaseerd op meerwaarden zijn belastingvrij, maar Quest mag alleen winst uitkeren als de vorige verliezen zijn aangezuiverd. Een dividend in 2021 zit er nog niet in.

Agnelli, Bolloré of Warren Buffett

Vergeet ook de buitenlandse namen niet. In Milaan noteren toppers als Exor van de familie Agnelli, Italmobiliare of Tamburi. In Stockholm kunt u met Investor, Lundberg of Kinnevik belangen nemen in het kruim van de Scandinavische bedrijven. In Parijs kunt u uw wagon hangen aan Bolloré, Wendel of Eurazeo. Scottish Mortgage en AVI Global Trust zijn langetermijnparels in Londen.