10 geldvragen aan Efluenz-CEO Yasmin Vantuykom: ‘Ik heb te snel een groot deel van mijn bedrijf afgegeven'

Yasmin Vantuykom (36) is CEO en oprichter van Efluenz. Het eerste influencermarketingbureau van ons land haalt een omzet van bijna 2 miljoen euro per jaar, heeft een database van 4.500 influencers en kantoren in Parijs en Brussel. Maar Vantuykom betaalde ook leergeld. ‘Ik heb te snel een groot deel van mijn bedrijf afgegeven.’