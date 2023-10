10 geldvragen aan Philippe Bormans, CEO Union Saint-Gilloise: ‘Bij mijn paarden kan ik de stress achterlaten’

Philippe Bormans is CEO van de voetbalclub Union Saint-Gilloise, die het deze week in de Europa League opnam tegen Liverpool. Als de CEO niet bezig is met voetbal, dan zit hij wel bij zijn paarden. ‘Dat is een uit de hand gelopen hobby waarin ik al veel geld heb gestoken.’