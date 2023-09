10 geldvragen aan Youssef Kobo: ‘Ik kon niet geloven dat bedrijven zouden betalen om mijn advies te horen’

De sociale ondernemer Youssef Kobo is de oprichter van A Seat At The Table. Hij is ook consultant, adviseur, keynotespreker en columnist. ‘Wat heb je aan een appeltje voor de dorst als mensen die je graag ziet het moeilijk hebben?’