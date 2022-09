10 geldvragen aan ex-topman Tony Mary

Tony Mary (72) is de gewezen topman van de VRT, IBM België en Belgacom. Hij is nu de bestuursvoorzitter van het bigdatabedrijf Collibra. ‘Toen de oprichters in de start- upfase geld nodig hadden, heb ik niet getwijfeld om mee te financieren. Dat was een van de beste beslissingen van mijn leven.’