10 geldvragen aan general manager van Codit België Leslie Cottenjé: 'Ik ben op mijn 24ste met mijn eerste bedrijf begonnen'

Leslie Cottenjé is general manager van het softwarebedrijf Codit België. In haar boek ‘In de ban van succes’ beschrijft ze hoe ze als ondernemer tegen een muur aanliep. ‘Ik heb moeten leren dat het oké is om in jezelf te investeren.’