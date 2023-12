11 tips voor uw spaargeld in 2024

2023 was het jaar van de stijgende spaarrentes, van de comeback van obligaties, van de piekende goudprijs en hernieuwde concurrentie voor de aandelenmarkten. Wat mag u in 2024 verwachten, en hoe kunt u daar met uw spaargeld op inspelen?

1 Levert sparen meer op in 2024?

Heeft de spaarrente een piek bereikt of liggen er nog rentestijgingen in het verschiet? Wij vertellen u wat u mag verwachten voor het rendement op een spaarboekje, termijnrekening of tak21-verzekering.

2 Hoe kiest u de spaarrekening die bij u past?

Belgen zijn doorgaans luie spaarders. Zodra we klant zijn bij een bank, trekken we er nog moeilijk weg. Onlogisch is dat niet. Wie een woonkrediet afbetaalt, moet vaak zijn loon ook laten storten op een rekening bij die bank en zit daar dus aan vastgeketend.

Dat betekent evenwel niet dat u uw spaargeld er ook moet parkeren. Het kan de moeite lonen elders een spaarrekening te openen, of op zijn minst het spaaraanbod van uw huisbank goed te checken.

Lees meer Hoe kiest u de spaarrekening die bij u past?

3 Zo kiest u de ideale zichtrekening

Meer en meer Belgen zijn op zoek naar een goedkopere zichtrekening. Maar zichtrekeningen vergelijken is geen eenvoudige klus.

Zichtrekeningen vergelijken is geen eenvoudige klus.

Waar vindt u een goedkope zichtrekening? Bieden de grootbanken de beste service? Of klopt u beter aan bij een kleine bank of een internetbank?

4 Hoe haalt u in 2024 meer rendement uit 25.000 euro spaargeld?

Door de hogere rentes hebt u opnieuw meer kans om extra rendement te halen uit uw spaargeld. In vier scenario's doen we de mogelijkheden uit de doeken wanneer u:

geen tijd hebt en geen enkel risico wilt.

wel tijd hebt en geen enkel risico wilt.

tijd hebt en een beetje risico wilt.

tijd hebt en bereid bent meer risico te nemen.

5 Is fiscaal pensioensparen nog nuttig?

In december herinneren banken en verzekeraars hun klanten traditiegetrouw aan de storting van hun pensioensparen. Met die storting van maximaal 990 of 1.270 euro kunt u een belastingvermindering van respectievelijk 30 of 25 procent krijgen.

1.270 euro Wie aan pensioensparen doet, kan maximaal 990 of 1.270 euro storten.

Tegenstanders van het fiscaal pensioensparen beweren dat het fiscaal voordeel niet opweegt tegen de vele nadelen die eraan verbonden zijn. En dan is er nog de concurrentie van goedkope indexfondsen. Is het echt zo dat alleen banken winnen met pensioenspaarfondsen?

6 Is pensioensparen voor zelfstandigen door de hogere rente weer aantrekkelijk?

Een zelfstandige kan op verschillende manieren fiscaal voordelig aan pensioensparen doen. Door de wettelijke beperkingen bracht het pensioensparen van zelfstandigen de voorbije jaren weinig op, maar de gestegen rente brengt daar stilaan verandering in.

7 In acht stappen naar een veilige obligatieportefeuille

Er is maar één aandeel Apple op de beurs. Daartegenover bestaan er tientallen obligaties van het techbedrijf.

Steeds meer beleggers lonken naar obligaties, met dank aan de gestegen rentes. De obligatiewereld is wel iets complexer dan de aandelenwereld. Er staat maar één aandeel Apple op de beurs. Daartegenover zijn er tientallen obligaties van het techbedrijf.

Alle handel in het Apple-aandeel is bovendien geconcentreerd op de Nasdaq-beurs, wat leidt tot een vlotte koersvorming. De handel in Apple-obligaties is dan weer versnipperd over verschillende platformen of gewoon tussen banken, met soms een gebrekkige koersvorming tot gevolg. Een aandeel Apple kopen kan bij elke broker, wat niet het geval is voor de obligaties van Apple.

Maar laat die complexiteit u niet afschrikken. Een leidraad voor een veilige obligatieportefeuille in acht stappen.

8 Deze aandelen horen thuis in uw portefeuille

Oorlog, hoge rentevoeten en recessievrees vormen een cocktail waarbij beleggers het angstzweet uitbreekt. Toch zijn er ook opportuniteiten. Aandelen die een defensief karakter combineren met groei vormen een veilig onderkomen. Welke aandelen zou u volgend jaar in portefeuille moeten hebben? In zes vragen loodsen we u naar het antwoord.

9 Tijd om wat goud in uw portefeuille te stoppen?

De goudprijs doorbrak onlangs de symbolische grens van 2.000 dollar per ounce. Hoe komt dat en hoe kunt u profiteren van de stijgende prijs van het edelmetaal? Is fysiek goud kopen een goed idee, of kunt u ook onrechtstreeks profiteren door te beleggen in goudmijnaandelen?

10 Zo belegt u gespreid met de regelmaat van de klok

Wie elke maand met een klein bedrag in de beurs wil stappen, is bij fondsenspaarplannen aan het juiste adres. Ze bieden twee voordelen. U belegt gespreid in de tijd, waardoor u elke emotie uitschakelt en niet op zoek moet gaan naar het juiste instapmoment.

Bovendien kunt u zelfs met zeer kleine bedragen breed gespreid beleggen. De fondsen beleggen onderliggend in tientallen aandelen en/of obligaties, waardoor u niet het risico loopt dat het faillissement van één bedrijf uw spaarpot leegplundert. Nu de rentes weer hoger noteren, heeft een combinatie van aandelen en obligaties in een beleggingsportefeuille opnieuw zin.

3.000 trackers In Europa zijn al meer dan 3.000 trackers geregistreerd.

11 Hoe vindt u een trouwe tracker?

Wie in een tracker belegt, wil uiteraard dat het rendement ervan zo nauw mogelijk aansluit bij dat van de referentie-index. Maar zo’n trouwe tracker kiezen vereist meer dan alleen maar naar de kosten kijken.