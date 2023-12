Welke aandelen moet u vandaag in portefeuille hebben?

Zelden staan op de financiële markten alle lichten op groen. De voorbije jaren leek het zelfs alsof de hemel instortte. De wereldeconomie kampte met de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, een piekende inflatie met als reactie de snelste renteklim ooit, en oorlog in het Midden-Oosten.

De economische groei kreeg een knauw. Vooral in Europa en China hapert de conjunctuurmotor.

Toch houden veel beursindexen zich kranig. Stierenmarkten beklimmen vaak een muur van zorgen. De meeste aandelenmarkten noteren sinds Nieuwjaar met mooie winsten. Brussel is helaas een achterblijver.

1. Is de onderneming waarin u wilt beleggen klaar voor de toekomst?

Ondanks alle problemen doen veel bedrijven het nog altijd uitstekend. Sterke, goed geleide ondernemingen passen zich als een kameleon aan de veranderende omgeving aan. Wie zich niet aanpast, is een vogel voor de kat. Een van de eerste vragen die u zich als belegger moet stellen, is of er op termijn voldoende vraag blijft naar de producten of diensten van de onderneming waarin u wilt beleggen. Is het bedrijf wel mee met de technologische of maatschappelijke veranderingen?

Bedrijven met daarin een sterke staat van dienst hebben een streepje voor. Denk aan Microsoft of ASML in de IT-wereld, BMW of Toyota bij de autobouwers, of Procter & Gamble en Unilever bij de consumentengiganten. Zulke aandelen vormen de ruggengraat van een portefeuille. Ze zakken als het beursklimaat tegenzit, maar rechten nadien wel de rug.

Sterke bedrijven kunnen een periode met galopperende inflatie goed doorstaan.

2. Kan de onderneming waarin u wilt beleggen haar prijzen (en dus haar kasstromen) verhogen?

Sterke bedrijven kunnen een periode met galopperende inflatie goed doorstaan. Ze slagen erin hun prijzen met de markt mee te verhogen, en kunnen zo hun kasstromen en marges – en dus ook hun beurswaarde – beschermen. Voorbeelden zijn de frisdrankenmaker PepsiCo, de hamburgerketen McDonald’s of de informatieleverancier Wolters Kluwer.

3. Torst de onderneming waarin u wilt beleggen niet te veel schulden?

Pas in ieder geval op voor bedrijven die hun lot niet in eigen handen hebben. Zoals ondernemingen met torenhoge schulden, want die worden een makkelijke speelbal van de rente. Zij hebben amper een buffer om slechte tijden te overbruggen. Bedrijven die te veel schulden op zich laden, presteren vaak slecht. Kijk naar de luiermaker Ontex, de tapijtenspecialist Belysse of brouwer AB InBev. Hun hoge schuldgraad weegt al jaren op hun koersen.

4 Hangt de onderneming waarin u wilt beleggen niet te veel af van externe factoren?

Als te veel externe elementen – zoals de rente, de wisselkoersen of de grondstoffenprijzen – het lot van een bedrijf bepalen, moet u voorzichtig zijn. De Nederlandse metaaldelver AMG decimeerde in het zog van de gekelderde lithiumprijs. En een plantagegroep als Sipef behoort tot de top van zijn sector, maar de cijfers zijn per definitie zwaar onderhevig aan de prijs van palmolie, het klimaat of zelfs vulkaanuitbarstingen.

5 Zijn de aandelen van de onderneming waarin u wilt beleggen al niet te hoog geprijsd?

Vanzelfsprekend wilt u niet te veel betalen als u een aandeel koopt. Al is dat relatief. Topkwaliteit gaat maar zelden in ‘supersolden’, tenzij bij zeer uitzonderlijke beurscrashes. Voor topkwaliteit mag u gerust wat meer op tafel leggen.

1.350 procent Het aandeel Lotus Bakeries mag dan al duur zijn, gemeten naar traditionele maatstaven als de koers-winstverhouding, toch leverde het de voorbije tien jaar een rendement op van 1.350 procent.

In Brussel is Lotus Bakeries al decennia een duur aandeel, gemeten naar traditionele maatstaven als de koers-winstverhouding. Toch leverde het de voorbije tien jaar een rendement op van 1.350 procent. Geen enkele Belg doet beter.

Lotus is een voorbeeld van een defensief bedrijf dat zijn status als rots in de branding al bewezen heeft, in combinatie met een mooie groei. Bovendien is de balans zeer solide. Dergelijke ondernemingen zijn ideaal in de huidige onzekere tijden.

6. Welke Belgische bedrijven combineren een ijzersterke balans met omzet- en winstgroei?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de winstgevende bedrijven op de Brusselse beurs die een zeer lage schuldgraad van minder dan 1 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) combineren met een groei van zowel de omzet als de nettowinst. Dat zijn er slechts elf.

De stevigste groeier is de gasrederij en maritieme gasengineeringgroep Exmar. Omdat de westerse wereld zo goed als afgesloten werd van Russisch pijplijngas, vond Exmar een huurder voor zijn varende fabrieken en opslagschepen. De vaartarieven gingen de hoogte in. Van een precaire financiële situatie kwam Exmar plots in een eldorado terecht.

Topman Nicolas Saverys probeerde het aandeel van de beurs te halen, maar haalde niet genoeg stukken binnen, zodat kleine beleggers kunnen blijven meeprofiteren van het herstel.

Ook Barco komt uit een moeilijke periode, omdat de vraag naar digitale cinemaprojectoren en entertainmentschermen instortte tijdens corona. Na een korte en hevige heropleving van de koers corrigeerde die weer, omdat het verhoopte herstel in China maar niet op gang komt. Veel beleggers zijn argwanend. Een groot deel van de winst komt bovendien uit de vergadertool Clickshare, wat de cijfers zwaar onderhevig maakt aan één product.

Een zwakke vergelijkingsbasis helpt om met sterke groeicijfers uit te pakken. Daarom is het beter de resultaten van verschillende jaren naast elkaar te zetten. De holding D’Ieteren schittert al vijf jaar op rij met een zeer forse winstklim. De hersteller van autoruiten Belron, bekend van Carglass, heeft zich als een cashcow ontpopt die met de regelmaat van de klok honderden miljoenen dividenden naar D’Ieteren laat stromen.

Wie zoekt, vindt ook op de Brusselse beurs superdegelijke Belgische bedrijven met een stevige scheut groei.

Bovendien lijken de recente investeringen in de verdeler van onderdelen voor (lichte) vrachtwagens PHE en die voor de industrie en landbouw PHE Parts een schot in de roos. Dit jaar moet de courante winst op een miljard euro uitkomen. Dat is 3,3 keer meer dan vijf jaar geleden.

D’Ieteren kondigde in november aan voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Ook andere bedrijven uit de lijst gebruiken hun stevige balansen om aandelen in te slaan, zoals Jensen en Smartphoto. De maker van wasserijsystemen Jensen pakte in november uit met recordcijfers. De winst verdubbelde. De specialist in fotogeschenken Smartphoto is al jaren een cashflowkoe, en verhoogde ook fors zijn reguliere dividend. Het nadeel is dat de verhandelbaarheid gering is, zodat ze slechts mondjesmaat aandelen kunnen inkopen.

In onze lijst van stevige groeiaandelen staan meerdere kleine namen. Moury Construct grossiert in cash. De gevulde kassa is goed voor bijna de helft van de beurswaarde. Die balans als een betonnen bunker combineert het bouwbedrijf met een stevige winstgevendheid. De nettowinst verdubbelde in de eerste helft van vorig jaar. Ondanks de slabakkende bouw nam het orderboek nog toe.

Ook het lood- en antimoonbedrijf Campine pakt al een tijd uit met recordcijfers. Maar let op: de resultaten zijn sterk afhankelijk van de metaalprijzen.

In de techsector zijn EVS en Melexis forse groeiers. De maker van live-opnameapparatuur EVS is een wereldspeler in zijn niche. De kaspositie vertegenwoordigt een tiende van de beurswaarde. Winst, omzet en bestellingen gaan fors naar boven. Tegen 12 keer de winst en een dividendrendement van 4 procent lijkt EVS goedkoop.

Melexis schoof midden november tijdens een investeringsdag forse groeidoelen naar voren. Tot 2030 moet de belangrijkste tak, die van de chips voor de autosector, jaarlijks met 10 procent groeien, de andere segmenten zelfs met 15 procent.

Heel wat namen halen de lijst net niet, zoals Colruyt. De warenhuisketen kwam nog niet met precieze cijfers, maar belooft voor het huidige boekjaar een winstklim van minstens 50 procent. Colruyt is na de verkoop van zijn windenergietak zo goed als schuldenvrij.

Floridienne kende slechts een minieme winstdaling, maar zag de omzet fors groeien. Alleen al het belang in Biobest, de specialist voor bestuiving van planten via insecten, was bij de recente instap van Sofina 888 euro per aandeel waard.