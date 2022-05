Is het aantrekkelijk om te verwarmen met een houtkachel?

Voor de portemonnee heeft het zeker zin om te verwarmen met een houtkachel. Als je de prijzen van hout en aardgas afzet tegenover de hoeveelheid die nodig is om eenzelfde hoeveelheid warmte te leveren, dan is de rekening in het voordeel van hout.