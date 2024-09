10 geldvragen aan Louis Jonckheere (CEO Wintercircus): ‘Je merkt dat sommigen proberen te profiteren als ze weten dat je kapitaalkrachtig bent'

Louis Jonckheere is de CEO van het Wintercircus, de nieuwe technologie- en ondernemershub in Gent die net de deuren opende. ‘Het irriteert me als mensen onnodig hoge facturen sturen of offertes maken die te duur zijn.'