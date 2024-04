10 geldvragen aan Sabine Caudron (Degroof Petercam): 'Ouders hebben me geleerd tevreden te zijn met eenvoudige zaken'

Sabine Caudron is de topvrouw van de privatebankingtak van Degroof Petercam. ‘Mijn slechtste financiële besluit was dat ik te laat in private equity ben gestapt.’