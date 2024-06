10 geldvragen aan advocate Romy Geysen: 'Ik zag zwarte sneeuw in het begin van mijn carrière'

Advocate Romy Geysen heeft net haar eerste boek, 'Dagboek van een strafpleiter', uit en slaat in de podcastreeks 'Let’s Get Lawed' de brug tussen de wereld van de rechtbank en de man in de straat. Strafzaken spreken haar meer aan dan geldzaken. ‘Ik koop liever een vliegtuigticket dan dat ik investeer in een appartement om te verhuren.’