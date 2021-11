10 geldvragen aan Assita Kanko

1. Wat is uw meest bepalende herinnering over geld?

‘In Burkina Faso stuurde mijn moeder me als 15-jarige naar de markt om een blik tomatenpuree. We hadden het niet breed en konden pas drie dagen later betalen. De verkoopster wilde daar niet van weten. De manier waarop ze dat zei, was heel vernederend. Op dat moment besefte ik dat ik mijn eigen centen moest verdienen.’

2. Wanneer hebt u voor het eerst uw eigen centen verdiend?

‘Na de vernederende ervaring op de markt heb ik een afspraak gemaakt met mijn oom, die een goed fototoestel had. Met zijn camera maakte ik op de markt portretfoto’s. Voor het gebruik van de camera vergoedde ik hem met een deel van de winst. Al snel kende iedereen mij als fotograaf. Daar heb ik behoorlijk veel geld mee verdiend. De duurste foto was van de burgemeester, die poseerde met een vrouw die niet zijn echtgenote was. Hij had er veel geld voor over om die foto te krijgen.’ (lacht)

Ik kan geen winkel passeren met rode schoenen in de etalage. Assita Kanko Europees Parlementslid (N-VA)

3. Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Geloven in privé-eigendom, want dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend in Burkina Faso. Daar zijn je spullen de spullen van iedereen. En als je geld leent aan familie of vrienden, dan wordt dat niet terugbetaald. Ik heb moeten leren bewust om te gaan met mijn spullen en centen. Veel vrouwen met een migratieachtergrond sturen te veel geld naar hun thuisland, hoewel ze dat zelf nodig hebben. Solidariteit is belangrijk, maar je moet ook voor jezelf zorgen.’

4. Wat is uw slechtste aankoop?

‘Ik was 25 jaar toen ik op eBay een advertentie zag van een vrouw die 700 paar schoenen verkocht voor amper 500 euro. Ik maakte me sterk dat ik die schoenen in Burkina Faso kon verkopen met een mooie winst. Ik had er niet aan gedacht dat ik al die schoenen moest stockeren, waardoor onze garage vol met schoenendozen stond. Ik had er evenmin bij stilgestaan dat ze in mijn geboorteland met temperaturen rond 40 graden geen warme laarzen nodig hadden. Ik heb toen alles opnieuw op eBay gezet, maar niemand was zo gek 700 paar schoenen te kopen.’

5. Wat kiest u: meer loon of meer vakantie?

‘Beide. Meer loon om ook te werken vanop mijn vakantieplek. Mijn job maakt me gelukkig en ik heb er geen probleem mee daar ook tijdens mijn vakantie mee bezig te zijn. Ik merk dat mijn dochter gefascineerd toekijkt als ik aan de slag ben, dus zij heeft er ook geen probleem mee.’

6. Belegt u?

‘Dat heb ik nog niet gedaan, vooral omdat ik bang ben om de verkeerde keuzes te maken. Mijn pluspapa is een fervent belegger en investeert daar veel tijd in. Dat lukt me niet. Daar komt nog bij dat geduld geen van mijn kwaliteiten is, wat toch nodig is om een goede belegger te zijn.’

7. Hebt u een eigen woning?

‘Ik heb een eigen huis gekocht en geïnvesteerd in een verbouwing. Ik schaam me bijna om het te zeggen, maar het bezit van een huis ervaarde ik in het begin als heel stresserend. De zoektocht naar een woning vond ik heel spannend. Maar zodra de notarisakte was ondertekend, werd ik daardoor overweldigd. Misschien heeft dat te maken met mijn afkomst, want van mijn moeders kant stam ik af van nomaden.’

8. Geeft u geld aan bedelaars op straat?

‘Vroeger deed ik dat altijd, want dat is de gewoonte in Burkina Faso. Nu ben ik terughoudender, omdat ik besef dat er professionele bedelaars bestaan met netwerken die in handen zijn van de maffia.’

9. Aan welke uitgaven kunt u niet weerstaan?

‘Ik kan geen winkel passeren met rode schoenen in de etalage. En ik houd ervan in buitenlandse steden te kuieren en veel boeken te kopen.’

10. Wat neemt de grootste hap uit het gezinsbudget?

‘Vakanties. Ik hou vooral van korte citytrips in het weekend. Maar ik zal nooit vakanties plannen. Bijna al mijn vrienden weten bijna een halfjaar op voorhand waar ze hun vakantie zullen spenderen. Ik begrijp dat niet. Hoe kan ik weten wat ik binnen zes maanden wil doen? Zo ben ik in 2017 met mijn dochter naar Japan geweest, een ingeving van het moment. Ik keek naar mijn dochter, stelde vast dat ze snel groot werd en vroeg haar of ze zin had om naar Japan te gaan. En ze zei ja.’