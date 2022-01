10 geldvragen aan Bit4You-oprichter Sacha Vandamme

1 Heeft in u altijd een ondernemer geschuild?

‘Ik ben opgegroeid in een nest van ondernemers. Op mijn twaalfde verkocht ik voor ons huis het fruit van de bomen uit onze tuin aan voorbijgangers. Op mijn zestiende deed ik mijn eerste beleggingen. In mijn studententijd werkte ik als jobstudent bij IKEA. Ik vond altijd manieren om een centje te verdienen.’

2 Wat was uw eerste belegging?

‘Ik koos voor binaire opties, een beleggingsproduct dat intussen verboden is. In essentie moest je gokken of de beurskoers van een aandeel binnen vijf minuten zou stijgen of dalen. De eerste drie weken had ik een behoorlijk goed rendement. Daarna was ik alles kwijt omdat ik overmoedig werd en te veel geld in één keer inzette.’

3 Sinds wanneer belegt u in bitcoins?

‘Ik heb de bitcoin ontdekt in 2015, iets vroeger dan de meesten. Ik was toen net begonnen als zelfstandig websiteprogrammeur. Een van mijn klanten was een internationaal bedrijf dat behalve Bancontact ook cryptomunten als betaaloptie mogelijk wilde maken. Om dat te programmeren moest ik me verdiepen in de blockchain. Het technologische aspect vond ik veel fascinerender dan de munt. Ik kocht wel bitcoins, maar vooral met de bedoeling daar aankopen mee te doen. Daarna bleef de koers stijgen en bleek dat een goede belegging. Het is jammer dat ik veel bitcoins heb verkocht. Ik had nog veel meer winst kunnen maken.’

4 Belegt u in andere virtuele munten dan de bitcoin?

‘Door mijn technische achtergrond richt ik me vooral op bitcoin en ethereum. De meeste andere munten zijn een kopie van die twee. Als het een kopie is, interesseert een munt me niet.’

5 Hoe is uw vermogen gespreid?

‘Aanvankelijk zaten al mijn centen in virtuele munten. Dat was niet erg zolang ik thuis woonde. Intussen spreid ik mijn vermogen beter. Ik heb een beetje geïnvesteerd in appartementen om te verhuren. Dat brengt iets minder op, maar het is een relatief veilige investering die me toelaat met de rest meer risico’s te nemen. Daarnaast beleg ik in technologieaandelen. Dat is de sector die ik het beste begrijp.’

6 Hebt u zwarte sneeuw gezien bij de oprichting van uw platform?

‘Aanvankelijk verdiende ik als zelfstandige niet veel geld. Mijn sociale bijdragen betaalde ik met wat ik verdiende als jobstudent bij IKEA. Daar heb ik gewerkt tot ik genoeg startkapitaal had voor de oprichting van een bvba. Dat liet me toe verder te groeien en grotere klanten binnen te halen. Het bedrijf had toen geen ruimte om me een goed salaris uit te betalen. Toen ik met Bit4you begon, ging al het geld op de bankrekening naar advocaten om zeker te zijn dat alles wat we deden legaal was.’

7 Voor welke uitgaven hebt u een zwak?

‘Het meeste van mijn geld investeer ik, omdat ik weinig tijd heb om in mijn privéleven veel geld uit te geven. Maar als ik dan eens op vakantie ga, maak ik dat helemaal goed. Hotels met minder dan vijf sterren interesseren me niet, tenzij in Dubai, waar je bij vier sterren dezelfde kwaliteit krijgt.’

8 Wat is uw zotste aankoop?

‘Een BMW M4, die ik deels kocht om een onvriendelijke autoverkoper te jennen. Die dacht duidelijk dat ik niet genoeg geld had om een dure auto te kopen. Ik ben toen naar een collega gestapt om te zeggen dat ik een auto zou kopen, maar alleen als de onvriendelijke verkoper buiten zou wachten. Die gast heeft toen een kwartier buiten in de sneeuw staan wachten, terwijl ik alle papieren ondertekende.’

9 Is rentenieren een droom?

Ik heb al het geluk gehad geld opzij te kunnen zetten. Ik heb een mooi salaris en inkomsten uit appartementen. Toch interesseert stoppen met werken me niet. Ik heb het eens geprobeerd en ik verveelde me meteen. Ik was zo vervelend dat mijn vrouw zei dat ik weer aan de slag moest.’ (lacht)

10 Van welke aankoop droomt u?

‘Een eigen huis met veel kamers en een tuin. Nu wonen we in een appartement en heb ik vooral geïnvesteerd in huurappartementen. Een eigen, definitieve woning is er nog niet van gekomen.’