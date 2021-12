10 geldvragen aan Claire Tillekaerts

1 Welke vakantiejob heeft de grootste indruk nagelaten?

‘Als kassierster in een tankstation langs de autostrade ben ik eens overvallen door Hells Angels. Ze roofden de hele winkel leeg, maar mij deden ze gelukkig niets. Toch was dat niet mijn meest heftige ervaring als jobstudent. Ik heb ook verschillende keren als hulpverpleegster gewerkt in een privékliniek voor longpatiënten. Daar werd ik geconfronteerd met terminaal zieken. Dat was een indrukwekkende ervaring voor een 18-jarige.’

2 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Ik heb altijd een gloeiende hekel gehad aan het bijhouden van een boekhouding en het invullen van de belastingaangifte. Ik ben 20 jaar advocaat geweest met een eigen praktijk en dat jaarlijkse moment vond ik verschrikkelijk. Omdat ik er zo’n hekel aan had, bleven alle paperassen liggen tot zich een gigantische stapel had gevormd.’

3 Kijkt u uit naar uw pensioen?

‘Het was een bewuste keuze om te stoppen, want ik kon nog blijven werken tot 2024. Maar je mag de verantwoordelijkheid niet onderschatten om leiding te geven aan een complex agentschap met bijna 100 posten in 70 landen. Daar komt nog al dat reizen bij. Vroeger had ik nooit last van jetlags, maar nu begint dat te wegen. Het is stilaan goed geweest. Ook voor de organisatie: ik ben 12 jaar de facto CEO geweest en het is tijd voor een nieuwe wind.’

4 Hoeveel bedraagt uw wettelijk pensioen?

‘Stilaan wil ik dat toch graag weten. Omdat ik ook 20 jaar als zelfstandige heb gewerkt, is het nog altijd niet duidelijk welk deel van mijn carrière het zwaarste doorweegt bij de pensioenberekening. Ik maak me er niet druk in. Het schijnt dat ik eerst mijn pensioen moet aanvragen. Ik zal daarmee beginnen.’ (lacht)

5 Wanneer hebt u de laatste keer wakker gelegen van geldzaken?

Als jobstudent ben ik ooit overvallen door Hells Angels. Maar dat was niet mijn heftigste ervaring. Claire Tillekaerts CEO van Flanders Investment & Trade

‘In 2004, toen ik een kankerdiagnose kreeg. Ik had twee kinderen, een huis gebouwd en een hypothecaire lening lopen. Ik had altijd gedacht dat ik financieel alles perfect zou rondkrijgen, maar die diagnose zette alles op zijn kop. Ik wilde dat mijn kinderen zo normaal mogelijk verder konden leven, ook als ik er niet meer zou zijn. Ik heb me daar toen heel veel zorgen over gemaakt. Geldzorgen zijn nochtans het laatste wat je nodig hebt als je chemotherapie moet ondergaan.’

6 Hebt u werk gemaakt van successieplanning?

‘Mijn dochter was minderjarig toen ik kanker kreeg. Ik heb toen enkele zaken op papier gezet over de voogdij. Voor de rest was successieplanning geen bezorgdheid: alles mocht naar de kinderen gaan. Dat is voor mij nog altijd een evidentie.’

7 Onderhandelt u vaak over de prijs bij een aankoop?

‘Ik doe dat niet graag en ben er verschrikkelijk slecht in. Ik heb vriendinnen die zelfs in kledingwinkels korting vragen. Ik geneer me dan te pletter. Maar ze krijgen hun korting wel.’

8 Belegt u?

‘Ik ben een conservatieve spaarder. Een kleine reserve staat op een spaarrekening, zodat ik er snel aan kan als dat nodig is. De rest vertrouw ik toe aan een beleggingsfonds. Mijn grootste bezorgdheid is dat ik geen geld verlies. Dat zou ik heel erg vinden. Voor de rest wil ik niet dat mijn geld wordt gebruikt om te investeren in olie, gas, wapens en dergelijke zaken.’

9 Bent u een verzamelaar?

‘Ik heb een beperkte verzameling lotusschoentjes. Vroeger werden die in China gedragen door welgestelde vrouwen. Die schoentjes waren een teken van welstand en elegantie, al zijn het eigenlijk marteltuigen. Ze konden enkel worden gedragen door vrouwen bij wie de voeten als kind werden ingebonden, zodat hun voeten misvormden en klein bleven. Maar die schoenen zijn wel mooie objecten.’

10 Wat zou u kopen als geld geen bezwaar was?

‘Mijn droomhuis in Italië met uitzicht over zowel de Toscaanse heuvels als de zee. Het huis mag zo’n typisch authentiek geklasseerd gebouw zijn, met een zwembad erbij. En de droom is compleet met personeel om me te bedienen.’ (lacht)