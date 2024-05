10 geldvragen aan econoom Gertjan Verdickt: 'Wijn is zoals een bedrijfsobligatie'

Van econoom Gertjan Verdickt verscheen het boek ‘Investeren in stijl’, over hoe je geld kunt verdienen met wijn, kunst en andere verzamelobjecten. Binnenkort verhuist hij ook naar Nieuw-Zeeland, waar hij docent financiële economie wordt aan de universiteit van Auckland. ‘Wijn is zoals een bedrijfsobligatie.’