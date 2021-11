10 geldvragen aan Elke Geraerts

1 Wanneer hebt u met geld leren omgaan?

‘Toen ik acht jaar geleden vanuit de academische wereld als ondernemer begon. Ik was een werknemer met een vast contract en uitzicht op een mooi pensioen. Ik werd een zelfstandige die zelf geld moest binnenhalen. Al snel leerde ik op de kosten te letten en de bedrijfskasstroom goed te bewaken, want die bepaalt mee de waardering van mijn bedrijf.’

2 Hebt u het financieel lastig gehad tijdens uw eerste stappen als ondernemer?

‘Ik had genoeg spaargeld om het anderhalf jaar zonder salaris te uit te zingen. Maar uiteindelijk heb ik mijn spaarcenten niet moeten aanspreken. Mijn toenmalige compagnon en ik betaalden onszelf wel een relatief laag loon uit om vooral veel in het bedrijf te kunnen investeren.’

3 Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Om een groot deel van mijn vermogen in aandelen van mijn eigen bedrijf te stoppen. Golazo heeft de andere helft van de aandelen, maar ik heb het gevoel dat ik autonomie heb om mijn eigen succes te maken. Ik voel me comfortabeler bij de aandelen van Better Minds at Work dan bij de aandelen in mijn beleggingsportefeuille. Daar voel ik me veel meer onderhevig aan de grillen en grollen van ondernemers waar ik zelf geen vat op heb.’

4 Wat kiest u: meer loon of meer vakantie?

‘Meer vakantie, want ik reken mezelf niet graag rijk in loon. Voor mij is de waarde van mijn onderneming veel belangrijker. Sowieso bouw ik voldoende ruimte in voor vakantie. Ik vind het belangrijk om regelmatig te recupereren. Tijdens de herfstvakantie ging ik een weekje naar Dubai, onder meer om de Wereldexpo te bezoeken. Dat helpt echt om even los te koppelen en inspiratie op te doen.’

5 Belegt u?

‘Ik heb een beleggingsportefeuille bij de bank met daarin fondsen die focussen op verschillende regio’s en sectoren. Ook aan duurzaamheid hecht ik veel belang. Voor de selectie van de fondsen leun ik vooral op het advies van mijn bankier, al vaar ik natuurlijk niet helemaal blind.’

6 Investeert u in vastgoed?

Ik combineer duurdere designspullen met goedkope stukken. Het is geen uitdaging een mooi interieur te creëren met alleen duur design. Elke Geraerts Medeoprichter en CEO van Better Minds at Work

‘Daarvoor heb ik een gigantisch zwak. Ik heb een grote passie voor architectuur en design. Vorig jaar heb ik een nieuwe woning gekocht. Het huis was helemaal doorleefd, maar in enkele maanden heb ik het helemaal gerenoveerd. Intussen heb ik die woning weer verkocht, omdat ik verliefd ben geworden op een andere woning. We zijn dus weer aan het verbouwen, maar ik hou daarvan. Dat laat me toe om te fantaseren en te creëren. Het is een uitlaatklep.’

7 Voor welke uitgaven hebt u een zwak?

‘Voor interieurspullen laat ik me gemakkelijk gaan. Ik kan probleemloos een zetel aanschaffen waarvan de meeste mensen niet begrijpen dat je daar zoveel geld aan kan spenderen. Het maakt me blij om zo’n mooi voorwerp te zien staan en daar dagelijks van te genieten. Niet alles moet veel geld kosten. In mijn interieur combineer ik duurdere designspullen met goedkope stukken. Dat is het leuke. Het is geen uitdaging om een mooi interieur te creëren met alleen maar duur design.’

8 Wat is uw zotste aankoop?

‘Een handtas van Bulgari. Dat was een zotte uitgave, maar tegelijk koester ik ze als een kunstobject. Dat zijn duurzame spullen waarvan ik weet dat ik ze binnen tien jaar nog draag. Zo had ik deze week een kledingstuk aan dat ik op mijn 25ste kocht bij Harrods en dat me toen een groot deel van mijn maandsalaris kostte.’

9 Bent u bezorgd over uw pensioen?

‘Ik doe aan pensioensparen en ik heb ook alle formules afgesloten die me zijn aangeraden. Dat zit wel goed, al is vooral mijn bedrijf de beste garantie voor een zorgeloos pensioen.’

10 Wat zou u doen mocht u EuroMillions winnen?

‘Ik zou een groot deel spenderen aan de vzw die ik heb opgericht, Better Minds at School. Daarmee willen we al onze kennis over veerkracht en focus vertalen naar leerlingen, leerkrachten en hun ouders. In het onderwijs valt op dat vlak nog veel winst te rapen.’