10 geldvragen aan fiscaal advocaat Gerd D. Goyvaerts

1 Wanneer hebt u met geld leren omgaan?

‘Als kind van zelfstandigen was ik het gewend dat thuis heel openlijk over geldzaken werd gesproken. Mijn ouders waren marktkramers en namen me vanaf mijn achtste geregeld mee naar de markt om hen te helpen. Tijdens de rit naar huis zat ik vooraan in de vrachtwagen met mijn ouders, terwijl mijn moeder het geld uit de kassa telde. Zo zie je meteen wat moet gebeuren om centen te verdienen.’

2 Hoe bent u in de fiscaliteit beland?

‘Na mijn diploma als jurist heb ik in avondschool fiscaliteit bijgestudeerd aan de Fiscale Hogeschool. Die studie combineerde ik eerst met een job bij een bank en daarna met mijn legerdienst. Daarna kon ik dat diploma meteen valoriseren, want ik had het geluk als fiscalist aan de slag te kunnen bij een gerenommeerd advieskantoor.’

3 Wat is uw slechtste belegging?

‘Lang geleden kocht ik aandelen van Lernout & Hauspie. Enkele jaren later liet ik me nog eens vangen aan Fortis. Beide keren werden die aandelen voorgesteld als veilig. Sindsdien ben ik heel terughoudend met beleggingen. Ik heb ontdekt dat het niets voor mij is aandelen te kopen. Toen de koersen naar beneden doken, gaf me dat veel stress. Ik lag daar ’s avonds zelfs van wakker. Dan weet je dat je beter iets anders kiest als investering.’

4 Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Om te beleggen in onroerend goed. Dat levert zeker niet het hoogste rendement, maar het is waardevast. En het bespaart je de stress van beleggen. Ik investeer het liefst in bouwgronden. Die liggen er en daar moet je niet naar omkijken. Verder heb ik een tweede verblijf in Knokke, dat ik niet verhuur. Behalve tijdens de vakanties gebruik ik dat vooral beroepsmatig, als uitvalsbasis en vergaderplek voor afspraken met cliënten. Als fiscaal advocaat die advies verleent aan vermogende particulieren is Knokke nu eenmaal een goede locatie.’

5 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Die heb ik niet. Ik moet me niet ergeren omdat ik doorgaans alles goed plan en voorbereid. Het helpt ook dat ik door mijn beroep en vorming geen probleem heb met administratieve rompslomp. Dat is gewoon iets dat erbij hoort. Met die houding ben ik potentiële uitdagingen altijd een stap voor. Zo kocht ik lang op voorhand een studentenkamer in Leuven, zodat ik voor mijn beide dochters geen kot zou moeten huren. Die aankoop heeft me al veel geld bespaard.’

6 Wat kiest u: meer loon of meer vakantie?

‘Meer vakantie. Ik ben zeven dagen op zeven bezig met mijn werk. Daardoor is er heel weinig tijd om te ontspannen buiten het werk. Vakanties waar ik de tijd heb om het hoofd echt leeg te maken zijn al helemaal schaars.’

7 Hebt u dure hobby’s?

‘Ik hou van mijn job. Ik heb dus geen hobby’s nodig om me te ontspannen. Ik plan mijn dagen ook zo dat ik rustig kan werken. Ik plan geen vijf afspraken in een dag, want dat is vragen om problemen. Elke dag bouw ik een buffer in zodat ik onvoorziene zaken kan opvangen. Mijn secretaresse weet dat ze tijdens die tijdsblokken geen afspraken kan inplannen.’

8 Wat is uw zotste aankoop?

‘In amper drie minuten heb ik eens een sportcoupé gekocht uit de BMW 6-reeks. Ik nam meteen het model in de showroom, zelfs zonder te overleggen met mijn echtgenote. Nochtans had ik niet dringend een auto nodig, want mijn wagen was drie jaar oud. Maar ik heb me die aankoop geen seconde beklaagd. Ik heb daar veel rijplezier aan beleefd.’

Ik kocht ooit in drie minuten een BMW 6 vanuit de showroom. Dat heb ik me geen seconde beklaagd.

9 Let u op de kleine uitgaven?

‘De Engelse uitdrukkig penny wise and pound foolish is soms op mij van toepassing. Aan de ene kant let ik op de hele kleine dingen: ik doe het licht uit als ik een kamer verlaat, zet de verwarming laag en ik draai de waterkraan snel dicht. Tegelijk kan ik geld uitgeven aan zaken die ik strikt genomen niet nodig heb maar wel graag wil, zoals de aanleg van een zwembad in volle coronaperiode.’

10 Wat zou u het liefste winnen: Win For Life of EuroMillions?

‘Dan kies ik resoluut voor EuroMillions. Met dat geld zou ik wel durven te beleggen, al zou ik het beheer integraal overlaten aan enkele goede bankiers. En ik zou een deeltje apart houden om een maand op vakantie te gaan in het Four Seasons-hotel op Bora Bora.’