10 geldvragen aan Kamal Kharmach

1 Wanneer leerde u uw belangrijkste les over geld?

‘Ik ben opgegroeid in armoede. Mijn ouders spaarden al hun geld cash en hielden dat thuis bij. In het eerste leerjaar nam ik al die spaarcenten mee naar school om uit te delen. Zo wilde ik laten zien dat ik erbij hoorde. Mijn ouders waren woest. Tegelijk zag ik wanhoop op hun gezicht. Toen besefte ik dat ik hen iets had aangedaan en dat geld een hele grote emotionele impact heeft.’

2 Is geld een drijfveer?

‘Het is geen ambitie om miljoenen euro’s op mijn bankrekening te hebben. Ik verdien goed mijn boterham en vanuit het perspectief van mijn ouders ben ik zelfs rijk. Maar net omdat geld voor mij geen overlevingsinstrument meer is, kan ik ervoor kiezen om het mijn leven niet te laten bepalen. Ik heb al heel lucratieve opdrachten laten schieten, gewoon omdat ik geen leven wil dat alleen maar in het teken staat van zo veel mogelijk verdienen.’

3 Bent u een goede onderhandelaar?

‘Ik moet zowat de enige BV zijn die geld heeft uitgegeven aan een marktonderzoek over zichzelf. Zo kon ik objectiveren hoeveel mensen me kennen, hoe ze me percipiëren en welk imago ik heb. Die informatie gebruikte ik in onderhandelingen met televisiezenders. Op dat vlak ben ik heel zakelijk.’

4 Maakt u soms creatieve keuzes in functie van financiële overwegingen?

‘Er is een tweespalt tussen mezelf als artiest en de vennootschap. De vennootschap moet financieel gezond zijn en de reserves moeten renderen. Maar als artiest denk ik niet na over geld. Je mag nooit met een zakelijke blik naar creatief werk kijken, want dan maak je de verkeerde keuzes.’

5 Voelt u zich een ondernemer?

‘Ik voel me meer ondernemer dan zelfstandige. Zo ben ik in 2017 een donutzaak begonnen, die ik twee jaar later heb verkocht. Die zaak telde toen al vier vestigingen, waardoor ik het gevoel had dat ik alleen maar bezig was met administratie. Dat vond ik doodsaai. En aan het begin van de coronacrisis ben ik een concept rond dark kitchens begonnen. Dat zijn restaurants die alleen draaien op takeaway en levering via Deliveroo. Ook dat bedrijf heb ik weer verkocht. Ik hou ervan om iets op te starten, maar ik verlies mijn interesse zodra ik weet hoe het werkt.’

6 Wat is uw slechtste financiële beslissing?

‘In volle coronacrisis heb ik 10.000 euro belegd in één biotechbedrijf. Ik besefte goed dat ik daarmee een groot risico nam en dat ik inging tegen elke theorie over diversificatie. Maar ik geloofde rotsvast in het bedrijf. Ik had goed mijn huiswerk gemaakt, waardoor ik wist dat het twee kanten uit kon: of ik werd miljonair, of ik was veel geld kwijt. Het is het laatste geworden door tegenvallende onderzoeksresultaten.’

7 Aan welke uitgave kunt u niet weerstaan?

‘Ik ben een verwoed verzamelaar van Power Rangers-speelgoed. Dat is misschien de verwerking van een jeugdtrauma, want mijn ouders hadden weinig geld om speelgoed te kopen. Nu zie ik dat als een investering. Ik heb collector’s items uit het begin van de jaren 90. Meestal koop ik alles ook dubbel: een versie om mee te spelen en een versie als investering die niet uit de doos komt. Zo heb ik eens een Zord-robot verkocht voor 250 euro, waarvoor ik zelf 50 euro had betaald. Dat rendement heb je niet met aandelen.’ (lacht)

8 Wat is uw beste aankoop?

‘Een raket van Kuifje, gemaakt door Michel Aroutcheff. De raket is 114 centimeter groot en er zijn slechts 700 exemplaren van gemaakt. Ik heb die op de kop getikt voor 1.500 euro, terwijl die raket nu al snel 3.000 à 3.500 euro waard is.’

9 Verandert u geregeld van energieleverancier of telecomprovider?

‘Daar ben ik niet zo hard mee bezig. Ik geloof nogal sterk in de ‘uurloontheorie’. Bij alles vraag ik me af of de tijdsinvestering afgezet tegen mijn uurloon opweegt tegen de potentiële opbrengst.’

