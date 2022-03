10 geldvragen aan Kim Van Esbroeck, topvrouw Aion Bank België

Voor Kim Van Esbroeck, de topvrouw van Aion Bank België, is cash geld iets van het verleden. ‘Als ik al eens enkele eurobiljetten op zak heb, zijn die meestal van mijn kinderen die een zakcentje kregen van hun grootouders en me vroegen het op hun rekening over te schrijven.’