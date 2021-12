10 geldvragen aan Koen Vanmechelen

1 Bent u veel bezig met geldzaken?

‘Ik heb een vreemde relatie met geld. Ik kom genoeg in landen met veel armoede om te weten dat het leven absoluut niet aangenaam is zonder geld, maar tegelijk ben ik er zo goed als nooit mee bezig. Ik concentreer me vooral op mijn kunst. Als mijn werk goed genoeg is, volgt het geld vanzelf.’

2 Hebt u het ooit moeilijk gehad om de eindjes aan elkaar te knopen?

‘Het is nooit mijn bedoeling geweest om kunst te maken die ik kon verkopen. Ik wil alleen maken wat ik zelf wil. Daardoor heb ik eerst 13 jaar als chef gewerkt in verschillende sterrenrestaurants. Mijn inkomen ging bijna integraal naar mijn kunst. Gelukkig was er nog het inkomen van mijn vrouw, die werkte als verpleegkundige. We hebben jaren geleefd zonder ramen tussen mijn atelier en onze living. Daar was geen geld voor. Het zaagsel vloog de hele tijd de huiskamer in.’

3 Bent u een ondernemer?

We hebben jaren moeten leven zonder ramen tussen mijn atelier en onze living. Het zaagsel vloog de hele tijd de huiskamer in. Koen Vanmechelen Kunstenaar

‘In mijn kunst ben ik een ondernemer: ik denk constant na over manieren om al mijn projecten te verwezenlijken. Ook dat is ondernemen. Maar op financieel vlak ben ik de slechtste ondernemer ter wereld. Zo heb ik mijn recht op de ticketverkoop van Labiomista (het Genkse openluchtmuseum waarvan hij aan de basis ligt, red.) afgestaan - er waren al 140.000 bezoekers. En ik weiger op het domein in horecagelegenheid te voorzien, om mensen uit de buurt de kans te geven iets op te starten. Intussen neem ik wel het merendeel van de investeringen op mij. Zoiets doet een ondernemer niet. Ik doe het, omdat ik geloof in Labiomista als nieuw model voor de samenleving.’

4 Geeft u financiële zaken in handen van een manager?

‘Ik heb iemand in dienst die de financiën regelt, maar alle besprekingen en onderhandelingen lopen via mij. Mijn werken hebben een waarde en ik wil weten waar die allemaal naartoe gaan.’

5 Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Van in het begin dat ik werk als kunstenaar heb ik een depot aangelegd met eigen kunstwerken. Dat is mijn bank. Als ik geld nodig heb om projecten te realiseren, kan ik kunstwerken uit mijn depot verkopen. Dat is niet alleen mijn verzekering voor de toekomst, maar het toont ook hoe serieus ik mijn werk neem.’

6 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Ik heb het er moeilijk mee als opdrachtgevers of organisatoren van tentoonstellingen geld willen sparen door te beknibbelen op de artistieke ambities. Als kunstenaar wil ik maken wat in mij opkomt. Voor mij is het moeilijk als de kunst in vraag gesteld wordt en beknot wordt door financiële beperkingen en praktische overwegingen.’

7 Hoe is uw vermogen verdeeld?

‘Ik beleg alleen in mijn eigen werk. Met de opbrengst financier ik vijf stichtingen met maatschappelijke doelstellingen. Daar komt weer nieuwe kennis uit, waardoor een totaal nieuw ecosysteem ontstaat.’

8 Waar geeft u met plezier geld aan uit?

‘Ik heb een zwak voor mooie vesten. Overal ter wereld waar ik kom, koop ik een nieuwe vest. Het is een zwakte die waarschijnlijk in mijn genen zit, want mijn moeder was modeontwerpster.’

9 Bent u bezorgd over uw pensioen?

‘Op financieel vlak ben ik daar helemaal niet mee bezig. Ik ben eerder bezorgd over wat er zal gebeuren met alle stichtingen en Labiomista als ik er niet meer ben. Mijn werk moet ook na mij overeind blijven. Daarom is het zo belangrijk dat die projecten zelfbedruipend zijn. Mijn stichtingen goed structureren is mijn grootste prioriteit.’

10 Twee jaar geleden verloor u uw vrouw. Had dat ook financiële consequenties?