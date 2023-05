10 geldvragen aan Marc Herremans: 'Ik ben heel ondernemend, maar tegelijk de slechtste ondernemer ever'

Marc Herremans is ex-triatleet en oprichter van de To Walk Again Foundation. Hij is continu bezig met duizend-en-een dingen, maar niet met geld. ‘Ik ben heel ondernemend. Maar tegelijk ook de slechtste ondernemer ever.’