10 geldvragen aan nieuw Vlaams Parlementslid Bob Savenberg: 'Ik zie snel het potentieel van nieuwe ontwikkelingen'

Bob Savenberg is de opvolger van Gwendolyn Rutten in het Vlaams Parlement. Hij is vooral bekend als de ex-drummer van Clouseau en als manager van verschillende artiesten. ‘Zoals veel mensen ’s ochtends eerst hun socials checken, kijk ik naar mijn bankrekening.’