10 geldvragen aan pedagoog Pedro De Bruyckere

Pedagoog Pedro De Bruyckere komt aan het hoofd van Leerpunt, een nieuw onafhankelijk kenniscentrum over onderwijs. En hij is aandeelhouder van de net gelanceerde start-up Askforce.One, de eerste spin-off van de Arteveldehogeschool. ‘Mijn beste financiële beslissing werd me opgedragen door mijn moeder.’