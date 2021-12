10 geldvragen aan Walter van Steenbrugge

1. Speelde geld een belangrijke rol in uw opvoeding?

‘Thuis heb ik geleerd dat je met weinig middelen heel gul kan zijn. Als ik mijn moeder met haar portemonnee zag, dacht ik altijd ‘the sky is the limit’. Hoewel we het thuis niet breed hadden - mijn vader was stationschef en mijn moeder huisvrouw - was er altijd geld voor nieuwe voetbalschoenen of boeken die ik heel graag wilde. Pas veel later besefte ik hoe goed mijn moeder het gezinsbudget beheerde om dat mogelijk te maken.'

2. Hebt u ooit zwarte sneeuw gezien?

‘In mijn vierde jaar aan de balie besliste ik samen met mijn beste vriend een kantoor op te richten. Er was geen startkapitaal en we moesten hard knokken om rond te komen. Dat was een goede leerschool, al heeft het lang geduurd voor we op adem konden komen. Toen dacht ik nog dat we in de beginjaren het hardst zouden werken. Maar na 35 jaar werk ik meer dan ooit. Het is de enige manier om iets te bereiken.’

3. Ligt u soms wakker van geldzaken?

‘Geld is altijd een zorg in een onderneming. Er is beduidend meer financiële ademruimte, maar de rekening moet nog altijd kloppen. Intussen telt het bedrijf 35 werknemers en drie kantoren in Gent, Brussel en Barcelona. Dat brengt nieuwe zorgen met zich mee.’

4. Wie is uw belangrijkste financiële adviseur?

‘Ik heb een dubbele baan. Dagelijks doe ik nog altijd enkele uren echt advocatenwerk: pleiten in de rechtbank, conclusies schrijven, strafdossiers lezen of cliënten bezoeken in de gevangenis. Daarnaast moet ik een onderneming managen. Voor het financiële gedeelte laat ik me bijstaan door een bedrijfsrevisor. Hij is de man van de cijfers en heeft inzichten die ik duidelijk niet heb. Elke zes weken zitten we samen. Dat is heel stichtend.’

5. Verdient u veel?

Tenzij mijn gezondheid er anders over beslist, ga ik waarschijnlijk nooit met pensioen.

‘Ik verdien heel goed mijn boterham. Ik hou er niet van om aan te modderen en een dossier maar half te lezen omdat het niet veel mag kosten. Elke cliënt krijgt een eersteklas behandeling. Het uurtarief ligt dan soms aan de hoge kant voor de modale klant, maar daarover ben ik vooraf transparant. En in bepaalde zaken vraagt het kantoor veel minder ereloon dan wat het waard is. De bijstand die we al elf jaar aan slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk geven, is financieel een zware aderlating. Maar dat heeft ons nooit tegengehouden. Integendeel, de strijd gaat nog heviger verder.’

6. Belegt u?

‘Geen enkele beleggingsadviseur of vermogensbeheerder kent mij. Ik beleg niet in aandelen en investeer niet in vastgoed. Ik ben blij dat ik die zorgen niet heb. Bijna alles vloeit terug naar het advocatenkantoor, zodat we kunnen blijven groeien.’

7. Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Dat te veel mensen hun leven kapot laten maken door geld. Ons leven is te kort om alleen te denken aan geld en het verwerven van nog meer. Daardoor heb ik al prachtige relaties dramatisch zien eindigen of mooie vriendschappen verziekt zien worden. Zoiets wil ik niet. Gulheid is de mooiste menselijke eigenschap. Met mijn twee founders-vennoten moet ik onze eerste ruzie over geldzaken nog hebben. Op dat vlak zitten we op dezelfde lijn: het menselijke gaat ruim boven het materiële.’

8. Wat zult u nooit verkopen?

‘Mijn oude leren boekentas die al 30 jaar oud is en die iedereen bij het vuilnis zou zetten. Recent heb ik ze laten herstellen: voor die prijs kon ik vermoedelijk drie tassen kopen.’

9. Wanneer gaat u met pensioen?

‘Ik haat dat woord. Tenzij mijn gezondheid er anders over beslist, ga ik waarschijnlijk nooit met pensioen. Ik wil daar zelfs niet aan denken. Ik leef van dag tot dag. Ik wil geen plannen maken en al zeker niet over een pensioen. Een pensioen past niet bij mij en staat haaks op mijn denken. Ik wil het liefst actief blijven, in welke rol dan ook.’

10 Hebt u een buitenverblijf?

‘Mijn partner heeft een appartement in Oostende. Daar gaan we elk weekend naartoe. Daar ben ik heel gelukkig. De meeste mensen begrijpen niet dat ik soms maar enkele verlofdagen per jaar neem. Meer heb ik niet nodig omdat ik bijna 100 weekenddagen aan zee spendeer. Sporten op het strand is mijn beste investering ooit.’