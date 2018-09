Water geeft luxevastgoed vleugels

Er werden in België in 2017 meer woningen van minstens 1 miljoen euro verkocht dan ooit tevoren. Knokke blijft de kampioen, maar Gent rukt op. Water trekt de Belg met centen aan.

Sinds 2013 is het aantal verkooptransacties van huizen in het topsegment met 37 procent gestegen tot 597. Dat blijkt uit cijfers van het statistisch bureau Statbel, die De Tijd kon inkijken. Voor appartementen was er toename met 41 procent tot 213.

Omwille van de privacy publiceert Statbel geen cijfers als in een provincie, arrondissement of stad of gemeente vorig jaar geen 15 vastgoedtransacties in die prijsklasse gebeurden. Daarom zijn er voor huizen enkel cijfers beschikbaar voor Knokke-Heist, Elsene, Ukkel, Antwerpen , Sint-Genesius-Rode, Brussel-stad en Gent. Voor appartementen is dat enkel Knokke-Heist en Antwerpen.

Knokke

In geen enkele stad of gemeente werd meer luxevastgoed verkocht dan in Knokke-Heist. Het neemt met 100 transacties 47 procent van alle luxeappartementen voor zijn rekening. De helft daarvan werd verkocht voor 1.285.000 euro of meer. Voor luxeappartementen staat Antwerpen op de tweede plaats. De prijs van een appartement (1.495.000 euro) was er hoger dan in Knokke.

Ook voor huizen voert de mondaine badstad met 85 verkooptransacties de rangschikking aan. De helft ging voor meer dan 2 miljoen euro de deur uit, met dank aan de 1.000 villa’s in het Zoute. De helft daarvan wordt gewaardeerd op minstens 1,5 miljoen euro.

Ukkel staat voor huizen op afstand op de tweede plaats, gevolgd door Gent, Antwerpen, Elsene, Brussel en Sint-Genius-Rode. Gent is de belangrijkste groeipool. Het aantal verkochte miljoenenhuizen in het arrondissement Gent steeg in vier jaar tijd met 138 procent tot 62.

Ondanks de sterke stijging van het aantal transacties zijn de prijzen van het luxevastgoed nationaal niet sterk gestegen. Sinds 2013 is er sprake van een toename van 4,6 procent voor huizen en van 4,4 procent voor appartementen. Dat is zelfs iets minder dan de inflatie (5,1 %).

Aan het water

De markt van de bestaande luxewoningen ondervindt concurrentie van de vele nieuwbouwprojecten aan de kust of in het binnenland, vaak ook aan het water. Dat geldt zeker voor Gent en Antwerpen (het Eilandje en langs de Schelde).

Op basis van cijfers van de notarissen wordt ervan uitgegaan dat vorig jaar in het hele land zo’n 300 nieuwbouwwoningen in deze prijsklasse zijn verkocht. Er zit ook heel veel nieuwbouw in de pijplijn. Dit jaar zouden er tegen het huidige tempo alleen al in Oostende 40 à 50 nieuwe miljoenenwoningen worden verkocht.

Brussel

In Brussel speelt een andere factor. Sinds het aantreden van president Emmanuel Macron in Frankrijk zijn vermogende Fransen niet langer massaal kopers van luxewoningen in Brussel. Dat verklaart de prijsdalingen in Ukkel en Sint-Genesius-Rode.

Gelukkig zijn heel wat Belgische families geïnteresseerd om vastgoed in Brussel te kopen. Het valt ook op dat er volgens www.luxevastgoed.be maar liefst 39 miljoenenwoningen te koop staan in Sint-Genesius-Rode tegen een gemiddelde vraagprijs van 3,29 miljoen euro.

90 procent van de ‘Brusselse’ luxemarkt wordt gevormd door zes gemeenten: Ukkel, Elsene, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe en de Vlaamse gemeenten Tervuren en Sint-Genesius-Rode.

Antwerpen herstelt langzaam van het afhaken van de Nederlanders. Antwerpen-stad, Schilde, Kapellen en Brasschaat nemen twee derde van de Antwerpse markt voor hun rekening.