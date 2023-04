Eindelijk meer transparantie over uw aanvullend pensioen

Met de transparantiewet die in februari in het Belgisch Staatsblad verscheen, krijgen werknemers eindelijk een beter beeld van het aanvullend pensioen dat ze via hun werkgever opbouwen. De jaarlijkse pensioenfiche ondergaat een metamorfose en er komt een uniform aansluitingsdocument.